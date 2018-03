Borsa, a Pirelli il premio Ipo of the year 2017

L’Ipo di Pirelli aveva già ricevuto la menzione speciale come migliore comunicazione finanziaria nell’ambito della 53esima edizione degli Oscar di Bilancio tenutasi a Piazza Affari.

E’ andato a Pirelli, per il suo ritorno in Piazza Affari dello scorso ottobre, il premio “Ipo of The Year” 2017 assegnato da Global Capital nell’ambito degli Equity Capital Markets Awards. Il riconoscimento è stato consegnato a Londra nel corso di una cerimonia cui ha preso parte il vice presidente esecutivo e Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

L’Ipo di Pirelli aveva già ricevuto la menzione speciale come migliore comunicazione finanziaria nell’ambito della 53esima edizione degli Oscar di Bilancio tenutasi a Piazza Affari, iniziativa promossa da Ferpi con Borsa Italiana e l’Università Bocconi. Medaglia d’argento per la quotazione nel giugno 2017 di Allied Irish Bank mentre sull’ultimo gradino del podio si è posizionata Galenica Santé, con la quotazione nell’aprile 2017 da 1,9 miliardi di franchi svizzeri.