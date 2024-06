Borsa 28 giugno: leggero rialzo in vista. Attesa per il dato su inflazione Usa, in Europa focus sul voto francese

Ieri negli Usa il confronto televisivo tra Biden e Trump ha lasciato molti dubbi sul terreno. Gli indici delle Borse europee indicano un’apertura in leggero rialzo, in clima però di incertezza in attesa del primo turno di elezioni in Francia

Gli indici delle Borse europee indicano un’apertura in leggero rialzo, in clima però di incertezza in attesa del primo turno di elezioni in Francia questo weekend. Sotto la lente l’andamento degli spread sul mercato obbligazionario. Su tutti domina l’attesa del dato sull’inflazione Usa oggi per avere indicazione sulle prossime mosse della Fed.

Wall Street in attesa del dato sull’inflazione oggi

Wall Street ha chiuso in leggero rialzo. Sui tech si sono viste alcune prese di beneficio, mentre sono scesi i rendimenti dei Treasury dopo i deboli dati macroeconomici. Oggi atteso il dato chiave sull’inflazione per avere idee sulle prossime mosse della Fed.

Ieri sera si è tenuto l’attesissimo duello tv tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti. I media sono concordi nel sostenere che il democratico Joe Biden è andato male: voce debole e roca (per un raffreddore, ha spiegato) frasi incerte, sguardo a volte perso. Tra i democratici è cresciuto il panico per la prestazione che rischia di affondarlo nei sondaggi. Qualcuno avrebbe ventilato l’ipotesi che Biden si faccia da parte, lo riferisce la Cnn. Donald Trump, al confronto, è apparso pieno di energia.

Indice S&P500 ieri a +0,1%. Nasdaq Composite +0,3%. Dow Jones +0,1%. I dati di ieri sono stati inferiori alle attese mostrando un’ economia più debole, il chè potrebbe spingere la Federal Reserve a tagliare i tassi di interesse a settembre. Ma per avere migliori indicazioni sul fronte monetario il mercato attende oggi i dati chiave sull’inflazione statunitense: l’indice dei prezzi PCE, l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, è stimato in rallentamento a +2,6% da +2,7%. Ieri il PIL del primo trimestre t/t ha registrato un incremento del +1,40%, in linea al consensus, ma sopra il +1,30% della precedente lettura. I consumi personali del primo trimestre salgono del +1,5%, meno del +2% del periodo precedente, sotto il consensus del +2%. Le nuove richieste di disoccupazione sono state pari a 233.000, dai 239.000 precedenti, sotto le stime del consensus di 235.000. Tornano gli acquisti di bond governativi americani, a valle della frenata dei consumi. Il rendimento del Treasury Note a dieci anni tratta al 4,29%, -4 punti base.

Amazon.com che è salita dell’1% dopo aver raggiunto per la prima volta mercoledì i 2 trilioni di dollari di valore di mercato. AeroVironment -7% Il produttore di missili e droni ha riportato un calo del 57% negli utili del quarto trimestre. Levi Strauss -16% Il produttore di jeans ha segnalato un calo delle entrate del secondo trimestre, colpito dalla domanda fiacca per il marchio Docker’s.

Sotto la lente i Tech con qualche dubbio che sta nascendo tra gli investitori circa il potenziale di crescita dell’intelligenza artificiale in generale, spingendoli a raccogliere un po’ di profitto. Micron Tech -5% Sebbene gli utili trimestrali di abbiano superato le aspettative, le sue previsioni sui ricavi per il trimestre in corso le hanno disattese. Nvidia -1,3% dopo la notizia che alcuni suoi dirigenti hanno venduto oltre 53 milioni di dollari in azioni della società. Rivian -2%. Due giorni dopo la notizia dell’investimento da 5 miliardi di dolari da parte del colosso Volkswagen, ora gli azionisti hanno chiesto dettagli sui prossimi modelli dell’azienda e sui progressi nella riduzione dei costi durante un evento dell’Investor Day di ieri.

Tra i maggiori titoli da segnalare la pesante flessione subita da Walgreen Boots Alliance, caduta del 22,16%. A pesare sul titolo i dati dell’ultima trimestrale sotto le attese del mercato e la seconda revisione al ribasso delle stime per l’esercizio in corso. Il gruppo ha poi annunciato la chiusura di un significativo numero dei suoi 8.600 punti vendita.

Borse Asia positive. Mumbai segna il quarto record storico di fila

La maggior parte delle Borse dell’Asia-Pacifico si muove in rialzo nell’ultima seduta di un primo semestre dal tono positivo. L’indice Nikkei 225 di Tokyo è in rialzo dello 0,4% dopo un dato contrastante sui prezzi al consumo di Tokyo. Sebbene l’indice dei prezzi al consumo complessivo sia aumentato, l’inflazione di fondo è rimasta debole. Invece è aumentata più delle attese la produzione delle fabbriche giapponesi a maggio. L’Hang Seng di Hong Kong guadagna lo 0,6%. Gli indici cinesi CSI 300 e Shanghai Composite salgono dello 0,7%. Kospi della Corea del Sud +0,4%. Taiex di Taiwan +0,7%. Sensex di Mumbai +0,3%, sul nuovo record storico, il quarto di fila. Lo yen è scivolato a 161,155 per dollaro, nuovo minimo degli ultimi 38 anni dopo che il Giappone ha nominato un nuovo diplomatico di alto livello per i cambi, aumentando le aspettative di un imminente intervento sul mercato da parte di Tokyo per sostenere la valuta.

Borse oggi 28 giugno: che cosa seguire in vista delle elezioni in Francia

Sulle Borse domina la cautela con in vista il primo turno di elezioni politiche in Francia nel weekend. I future segnalano comunque un’apertura in rialzo dello 0,2%. Ieri le borse europee si sono indebolite con l’indice EuroStoxx50 a -0,3% e il FtseMib di Milano a -1%. A Parigi, il CAC 40 è sceso dell’1%. Secondo le ultime rilevazioni, il partito di estrema destra RN raggiungerà il 36% dei voti, mentre il Blocco Centrista del Presidente Macron è visto al 21%.

Il rendimento del Bund tedesco è al 2,45% e quello del BTP ha superato la soglia del 4% al 4,02%. Lo spread Italia-Germania è salito a 157 punti base. L’OAT francese decennale rende il 3,26%, il più alto da novembre e il differenziale Bund/OAT è a 82 punti base. Il cambio euro dollaro a 1,069, sui minimi da 2 mesi. Petrolio Brent e WTI +0,5%. Oro quasi invariato.

Ferrovie dello Stato. L’assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo Cda con Tommaso Tanzilli presidente e ha indicato l’ex Ad di Terna e Acea Stefano Donnarumma per la carica di amministratore delegato. Nel nuovo Cda, che sarà in carica nel triennio 2024-26, anche Caterina Belletti, Franco Fenoglio, Loredana Ricciotti, Tiziana De Luca e Pietro Bracco, dice una nota. L’assemblea ha anche approvato il bilancio 2023 che si è chiuso con un utile di 201 milioni di euro che ha deliberato di portare a nuovo.

SG Company, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, ha acquistato il 51% di KleinRusso. Il prezzo, pari a 918.000 euro, è basato su un valore dell’EBITDA medio normalizzato dell’ultimo triennio (2021-2023). E’ prevista una clausola di Earn-Out basata sui risultati dell’EBITDA medio del triennio 2024, 2025 e 2026, quindi il valore iniziale potrà essere rivalutato. Dopo il closing, previsto per il 18 luglio, il Cda di KleinRusso vedrà l’ingresso di Francesco Merone, CFO di SG Company, come consigliere con deleghe.

Generali Real Estate sgr. Carlo Trabattoni è stato nominato presidente della società della compagnia assicurativa dedicata alla gestione dei fondi immobiliari, e di Generali Investment Luxembourg, fabbrica prodotti di Generali Investments Holding. Viceversa, abio Cerchiai si è dimesso dalla carica di vicepresidente di UnipolSai a seguito della sua nomina come presidente di Bper Banca.

Saras. La Consob ha sospeso temporaneamente l’esame del prospetto per l’opa obbligatoria di Varas, società veicolo di Vitol, per poter acquisire informazioni supplementari.

Campari resta sotto i riflettori dopo che ieri ha chiuso in calo del 3,5% sulla notizia dell’indagine fiscale a carico della holding Lagfin, azionista di riferimento del gruppo.

Prysmian punterà ad acquisizioni da circa 500 milioni di euro e si asterrà da grandi operazioni M&A nei prossimi due anni e mezzo per concentrarsi sulla riduzione del debito da 5 miliardi di euro. Lo ha detto l’amministratore delegato Massimo Battaini parlando ai giornalisti durante un evento sulla sostenibilità.



Fincantieri. continua la campagna di aumento di capitale che terminerà l’11 luglio. Diritti negoziabili fino al 5 luglio. Fincantieri e Crystal hanno firmato un memorandum d’intesa per la realizzazione di due navi da crociera di alta gamma e di ultima generazione, con un’opzione per una terza unità. La nota si limita a definire il valore “rilevante” : nel caso di Fincantieri potrebbe corrispondere a un valore compreso tra 1 e 2 miliardi di euro. La consegna della prima nave è prevista per la primavera del 2028.

Safilo. La società avrebbe abbandonato le trattative per l’acquisizione di Marcolin, secondo quanto riportato da Milano Finanza.

Salvatore Ferragamo ieri è crollata del -7%, scivolando sui minimi degli ultimi tredici anni, in prossimità del minimo storico che risale all’ottobre 2011 (8,10 euro). La perdita da inizio 2024 si ampia a -30%, un dato che si confronta con il +11% messo a segno dal FTSEMIB. Il consenso Bloomberg registra 0 Buy, 7 Hold, 10 Sell. Target price medio 9,73 euro. La società comunicherà i risultati del secondo trimestre il prossimo 1 agosto.