Borsa 28 agosto: tutti pazzi per Nvidia che non può permettersi nessun cedimento. Occhi sulla sterlina. Samsung conquista GM

Tutti i mercati sono in attesa della trimestrale di Nvidia, stasera dopo la chiusura della borsa. In Asia brilla Sumsung per il suo accordo con General Motors. Riflettori sulla Gran Bretagna per la manovra” dolorosa” annunciata dal nuovo premier. Le borse europee sono viste in …

Da Wall Street all’Asia all’Europa, tutti sono sull’attenti in attesa della trimestrale di Nvidia che verrà comunicata stasera, dopo la chiusura di Wall Street. La società, regina dell’intelligenza artificiale fa da benchmark per tutto il settore tech: le attese sono ancora per ricavi stellari, ma c’è anche chi teme che un qualsiasi minimo elemento deludente possa trascinare al ribasso un comparto che ha corso moltissimo. Resta però la cautela degli investitori a causa della difficile situazione geopolitica.

Wall Street poco variata ieri. Tutti in attesa di Nvidia stasera

A Wall Street i tre indici principali hanno chiuso intorno alla parità, Dow Jones +0,02%, S&P500 +0,16%, Nasdaq Composite +0,16%. L’indice Bloomberg dei Magnifici Sette ha chiuso in calo dello 0,3%. Nvidia è cresciuta dell’1,5%. Apple +0,4%, dopo aver annunciato la data del suo prossimo evento: sarà il 9 settembre e si terrà allo Steve Jobs Theater a Apple Park. Vi parteciperà ancora lo storico direttore finanziario di Apple Luca Maestri che però ha annunciato già le sue dimissioni per la fine dell’anno, lasciando il ruolo al suo vice Kevan Parekh dopo oltre un decennio.

Tutto il comparto tecnologico è in attesa della trimestrale di Nvidia, la regina dell’AI, in uscita stasera a mercato chiuso. Gli investitori cercheranno di capire se Nvidia, considerata un benchmark per il settore dell’intelligenza artificiale, abbia continuato a beneficiare della forte domanda di intelligenza artificiale, una tendenza che ha visto il titolo crescere di quasi il +160% nel 2024 e del 1.000% dal minimo toccato durante il mercato orso a ottobre 2022. Gli analisti, in media, prevedono che il gigante dei semiconduttori registrerà una crescita dei ricavi di oltre il 70% nel trimestre in corso. Alcuni stimano un aumento maggiore. Ma gli analisti di Bank of America avvertono: qualsiasi elemento deludente, anche piccolo, nelle performance della società potrebbe scatenare un effetto a catena sugli indici azionari.

Cresce l’attesa anche per i dati sull‘inflazione statunitense. Venerdì 30 agosto verrà pubblicato l’indice dei prezzi Personal Consumption Expenditures (PCE), l’indicatore preferito dalla Fed per misurare l’inflazione, relativo al mese di luglio. Le stime sono per un lieve incremento su base annua a +2,60% (da +2,50%) per quanto riguarda il dato globale e a +2,70% (da +2,60%) per il dato “base”.

Asia: brilla Samsung per l’accordo con General Motors

Anche per i listini asiatici la stella polare in queste ore è Nvidia in attesa della sua trimestrale. I titoli asiatici con esposizione diretta a Nvidia sono contrastati: Tsmc è invariata a Taipei, il produttore giapponese di apparecchiature di collaudo dei semiconduttori Advantest Corp. sale del 3%, il produttore di chip di memoria sudcoreano SK Hynix, un importante fornitore di Nvidia, è quasi piatto, Semiconductor Manufacturing International, il più grande produttore di chip cinese e concorrente locale di Nvidia, cede oltre il 13%.

Il Kospi della Corea del Sud è in calo dello 0,5%, ma contro corrente è il titolo della sudcoreana Samsung Sdi (+3,2%) dopo aver annunciato l’accordo con General Motors per la costruzione di una fabbrica congiunta di batterie per veicoli elettrici nello stato americano dell’Indiana. Le due aziende investiranno 3,5 miliardi di dollari per costruire un impianto di produzione di celle per batterie con una capacità produttiva annuale di 27 gigawattora, inizialmente. Infatti, la capacità annua dovrebbe salire a 36 GWh, costruendo celle prismatiche, con l’impianto che punta alla produzione di massa nel 2027.

L’ASX 200 australiano perde lo 0,6%. I dati sull’indice dei prezzi al consumo sono stati più forti del previsto per luglio. Il CPI principale è salito del +3,5%, leggermente al di sopra delle aspettative e ben al di sopra dell’obiettivo annuale del 2%/3% fissato dalla Reserve Bank of Australia. La lettura ha alimentato i timori che un’inflazione rigida potrebbe potenzialmente invitare la RBA a un aumento dei tassi, dopo che i responsabili della politica monetaria avevano già avvertito di un simile scenario all’inizio di agosto.

Sotto pressione ancora i listini cinesi, dopo l’annuncio dell’imposizione da parte del Canada di tariffe commerciali elevate sull’industria cinese dei veicoli elettrici. Hang Seng di Hong Kong -1%, CSI 300 e Shanghai Composite della Cina -0,7% e -0,3%. Il Nikkei 225 si muove poco sopra la parità. L’indice indiano Sensex è poco mosso, sui massimi storici.

Le altre variabili: bitcoin a -4%, terzo forte calo consecutivo

I rendimenti dei bond governativi decennali sono in lieve allontanamento dai minimi dell’anno. Treasury Note a dieci anni a 3,82%. Bund decennale a 2,28%. BTP decennale a 3,66%, Spread 137. L’Euro dollaro è a 1,115, in calo dello 0,3% e per Citi questi livelli sono interessanti per comprare dollari. Petrolio: Brent e WTI poco mossi, condizionati dalle crescenti tensioni geostrategiche. Oro -0,6% a 2.509 dollari dopo che martedì scorso aveva toccato il nuovo massimo storico a 2.531 dollari. Da sottolineare l’andamento del Bitcoin che perde il 4% a 59.300 dollari, registrando il terzo forte calo consecutivo.

Riflettori sulla sterlina che ieri ha toccato massimi dal 2022 contro il dollaro in relazione alla cautela sui tassi da parte della Boe, ma a preoccupare sono le parole del nuovo premier britannico Keir Starmer che ha annunciato per ottobre una manovra di bilancio “dolorosa” per le “grandi richieste” che il governo dovrà fare al pubblico aggiungendo che chi ha “le spalle più larghe dovrebbero sopportare il peso più pesante”, riporta la Bbc. Starmer ha aggiunto di aver ereditato “non solo un buco nero economico, ma un buco nero sociale” dal precedente governo conservatore.

Borse Europa, che cosa seguire oggi

Le borse europee sono attese in rialzo in avvio di seduta sulla base delle indicazioni fornite dai futures: +0,16% il future sull’Eurostoxx50, +0,06% quello sul Dow Jones e +0,03% quello sull’S&P500. Il FtseMib di Milano ha chiuso martedì in guadagno dello 0,5%, Dax di Francoforte +0,35%, malgrado l’indice di fiducia dei consumatori molto deludente.

Bper Banca ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni (luglio 2029) che ha riaperto il mercato obbligazionario bancario italiano dopo la pausa estiva. Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium), destinata a investitori istituzionali, realizzata dalla Banca durante il 2024. L’emissione ha raccolto ordini superiori a Euro 1,9 miliardi da parte di 68 investitori. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.

Credito Emiliano ha annunciato l’intenzione di esercitare l’opzione volontaria di rimborso anticipato delle sue Obbligazioni Senior Non-Preferred da 500.000.000 euro (di cui 337.961.000 euro sono ancora in circolazione dopo il riacquisto di 162.039.000 euro da parte dell’Emittente) e di rimborsare tutte le proprie Note in circolazione il 25 ottobre prossimo. Il rimborso anticipato avverrà alla pari insieme agli interessi maturati e non pagati.

Generali. Sfuma l’intesa l’accordo di bancassurance tra Liberty Seguros, una delle principali banche spagnole, quarta per capitalizzazione con 7,1 miliardi di euro e sesta per attivi e Bankinter a causa di disaccordi sulle condizioni economiche commerciali. Bankinter aveva scelto come partner la compagnia assicurativa spagnola anche per la presenza in altri mercati europei, come Portogallo e Irlanda e in base agli accordi originari, Liberty Seguros avrebbe dovuto rilevare il 49,9% della joint venture. Intanto il Leone lancia la piattaforma RedClick (Danni) in Irlanda.

A2A. L’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione da parte della multiutility di Milano e Brescia delle reti elettriche Enel nelle province di Milano e Brescia. L’operazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre di quest’anno, prevede un esborso di 1,22 miliardi di euro.

Italgas ha concluso la due diligence su 2i Rete Gas a metà agosto, da cui non sono emersi ostacoli all’operazione il cui valore dovrebbe superare i 5 miliardi di euro, scrive Il Corriere della Sera.

Acea. Pier Francesco Ragni, attuale deputy general manager corporate di Acea, è stato nominato anche responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo e chief financial officer, in sostituzione di Sabrina Di Bartolomeo che ha rassegnato le dimissioni dal ruolo e da quello di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società per perseguire nuove sfide professionali. Il cda di Acea si riunirà il 31 agosto per procedere alla nomina del nuovo dirigente.

Brunello Cucinelli In agenda il Cda del primo semestre (preliminari pubblicati l’11 luglio), segue conference call (18,00).

Ferrari Martedì ha chiuso sul nuovo massimo storico di 438,40 euro, dopo che Morgan Stanley ha alzato il target price a 465,70 euro.

I dati macro di oggi

Alle 08:45 l’indice sulla fiducia dei consumatori ad agosto della Francia (precedente: 91 punti; consenso: 92 punti), alle 10 la massa monetaria M3 a luglio dell’Eurozona (precedente: +2,2% anno su anno consenso: +2,7% anno su anno) e il fatturato industriale a giugno dell’Italia (precedente: -0,9% mese su mese, -4,8% anno su anno). Invece, dagli Stati Uniti alle 13 arriva l’indice settimanale richieste mutui (precedente: -10,1%) e alle 16:30 le scorte settimanali di petrolio (precedente: -4 milioni di barili).