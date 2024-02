Borsa 27 febbraio: i mercati attendono il taglio dei tassi e intanto prendono il volo Btp Valore, Bitcoin e indici cinesi

Gran successo per il Btp valore nel suo primo giorno di collocamento, mentre in Cina il toro si affida agli Etf. Bitcoin ai massimi dal 2021

Le banche centrali non alimentano grandi speranze, ma i mercati si avvicinano con sempre maggior convinzione al del taglio dei tassi. Va in questa direzione l’ottimo esordio di Btp Valore con una raccolta superiore ai 6 miliardi, ma anche l’andamento della curva dell’Eurozona che sconta 97% di probabilità di un primo taglio a giugno e altri tre entro dicembre. Il “momento ottimale” per il primo taglio dei tassi potrebbe essere la fine del primo semestre se l’inflazione continuerà a decelerare e i dati sui salari saranno favorevoli, ha detto Yannis Stournaras, presidente della banca centrale greca e membro Bce.

In Cina il toro si affida agli Etf

Non è l’unico segnale del fermento dei mercati finanziari, alla ricerca di nuovi temi al di là della corsa dell’Intelligenza Artificiale. L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen guadagna lo 0,5%. A comprare, soprattutto Etf sugli indici, potrebbero essere anche oggi i soggetti vicini al governo, il cosiddetto National Team. Secondo i calcoli di Ubs, i componenti di quella che sulla stampa viene definita la squadra nazionale cinese, ha rastrellato da inizio anno 410 miliardi di yuan, 57 miliardi di dollari. L’analista Lei Meng, scrive nella nota che l’intervento dei soggetti “rimane ben al di sotto del livello storico, con il potenziale di aumentare ulteriormente in condizioni estreme”. Nel terzo trimestre del 2015, gli acquisti di soggetti vicini a Pechino erano arrivati a 1.240 miliardi di yuan, pari a circa il 7,7% del totale del flottante delle azioni A di nove anni fa.

Nikkei sulla parità dopo la pubblicazione dei dati sull’inflazione in Giappone: i prezzi al consumo sono saliti del +2,2% in gennaio, più del previsto, dal +2,6% di dicembre. Sopra le attese anche il dato depurato dalle componenti volatili. Sul mercato secondario delle obbligazioni il biennale governativo del Giappone tocca un tasso di rendimento che non si vedeva dal 2011: 0,161%. Cross dollaro yen a 150,5 da 150,7 della chiusura.

I mercati sembrano voler avviare una fase di assestamento dopo la lunga corsa utile anche per scaricare qualche eccesso di breve.

Bitcoin in corsa: meglio dell’oro

In Asia, ma non solo, si mette in luce anche il Bitcoin sui massimi da fine 2021 a 55.500 dollari. Anche in questo caso i principali indiziati sono gli Etf a caccia di buoni affari.

Secondo previsioni degli analisti di Bloomberg Intelligence, gli Etf su Btc potrebbero superare quelli sull’oro in termini di patrimonio gestito già entro i prossimi due anni. Gli Etf su Bitcoin, pur avendo appena sei settimane di vita, hanno raccolto oltre 8 miliardi di dollari in più rispetto agli Etf analoghi sull’oro, hanno già circa il 40% degli asset, e potrebbero superarli in dimensioni in meno di due anni.

Milano +7,5% nel 2024, Lagarde “vede la ripresa”

Eurostoxx 50 e FtseMib di Milano hanno chiuso intorno alla parità, consolidando l’ottimo +7,50% circa accumulato da inizio anno. La Bce ha contribuito a giustificare con considerazioni di tipo fondamentale l’andamento molto gratificante delle borse europee di questo scorcio iniziale per bocca del suo esponente più autorevole, il presidente Christine Lagarde: “dopo un’espansione del +3,4% nel 2022, l’attività economica dell’area euro è stata debole nel 2023, con una crescita del Pil reale stagnante nell’ultimo trimestre. Tuttavia, ci sono sempre più segnali di un’inversione di tendenza e alcuni indicatori prospettici indicano una ripresa nel corso dell’anno” ha detto la presidente nel corso di un evento ufficiale.

Avanza il Btp Valore, scende lo spread

Seduta di consolidamento per i bond governativi. Rendimento Treasury decennale a 4,27%. Non ha avuto un esito brillante l’asta da 54 miliardi di dollari del Treasury a cinque anni. Il biennale è arrivato al 4,72% di tasso di rendimento, sui massimi da tre mesi. Bund 2,44%. Btp 3,88%. Spread BTP/Bund a 144 punti base, sui minimi da due anni.

Il Btp valore ha raccolto ordini complessivi per 6,44 miliardi di euro nel primo giorno di collocamento, contro i 4,75 miliardi della precedente emissione.

Attenzione sui prezzi Pce Usa

L’attenzione è concentrata sui dati dell’indice dei prezzi Pce statunitense – l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed – che saranno pubblicati giovedì. Si prevede un ulteriore rallentamento in gennaio a +2,4% da +2,6% di dicembre. Sarebbe il ritmo più basso da due anni. Atteso in frenata anche il dato “core” a +2,8% da +2,9%. E’ bene sottolineare che entrambi i dati resterebbero comunque sopra il target del +2% fissato dalla FED, dando sostegno alle tesi di coloro che sostengono la necessità di mantenere un atteggiamento rigoroso.

Lunedì i prezzi del petrolio hanno girato al rialzo nel pomeriggio, (brent a 82,50 dollari) a causa del ritorno delle preoccupazioni di una riduzione dell’offerta e del rischio di interruzioni del trasporto marittimo, hanno detto gli analisti. Mentre il conflitto Israele-Hamas continua in Medio Oriente, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha dichiarato alla Cnn che i negoziatori di Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele avevano concordato i contorni di base di un accordo sugli ostaggi durante i colloqui a Parigi, ma erano ancora in corso le trattative.

Piazza Affari: i titoli in evidenza

Prysmian ha fatto sapere oggi di aver perfezionato il contratto relativo alla commessa del valore di circa 1,9 miliardi assegnata da Eastern Green Link 2 Limited, joint venture tra SSEN Transmission e National Grid Electricity Transmission PLC, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in UK. Nell’ambito della commessa Prysmian fornirà un importante sistema in cavo ad alta tensione in corrente continua per lo sviluppo della rete Eastern Green Link 2 che collegherà la Scozia e l’Inghilterra, come ha spiegato la società in una nota. L’assegnazione della commessa EGL2, che può ora essere inserita nell’order backlog di Prysmian, fa seguito alla precedente selezione della società come “preferred bidder” esclusivo a maggio dello scorso anno e al successivo impegno assunto a giugno per garantire la continua disponibilità di capacità di Prysmian per il progetto. Il nuovo collegamento dovrebbe essere operativo nel 2029.

Unicredit sta valutando l’acquisizione della piattaforma di servizi bancari su cloud Vodeno di proprietà del private equity Warburg Pincus, scrive Bloomberg.

Edison -Snam: Le due società hanno annunciato l’avvio di trattative in esclusiva per la compravendita dei tre siti di stoccaggio di gas naturale che Edison possiede in Italia.

Banca Popolare di Sondrio: L’’agenzia di rating S&P Global ha assegnato a Banca Popolare di Sondrio il BBB- per lo stand alone credit profile e per il Long-term Issuer Credit; lo Short-Term Issuer Credit Rating e” “A-3″, il Long-term Resolution Counterparty Rating e” “BBB”, lo Short-term Resolution Counterparty Rating e” “A-2″. La prospettiva riguardante tutti i rating assegnati, spiega una nota, e” valutata “stabile”. I positivi rating assegnati riflettono l”apprezzamento per l”elevata patrimonializzazione, il positivo track record nella gestione del rischio, il potenziale di sviluppo correlato alla consolidata presenza della banca nelle regioni piu” sviluppate del Paese.

A2A: Il comune di Brescia non ha mai discusso con Milano sull’ipotesi di una taglio della quota detenuta nella superutility lombarda, pari al 25% più una azione ciascuno. E’ quanto ha detto la sindaca di Brescia, Laura Castelletti. L’AD, Renato Mazzoncini, ha sottolineato che la stella polare dell’aggiornamento del piano industriale al 2030 di A2A atteso l’11 marzo, saranno la decarbonizzazione, l’aumento del valore dell’azienda e la felicità dei soci. Quest’ultima affermazione sembra alludere ad un aumento del dividendo. Dopo l”Abruzzo, anche in Lombardia – la regione che ospita il maggior numero di centrali idroelettriche – parte la battaglia per le concessioni scadute dell”idroelettrico.