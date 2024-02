Btp Valore, un boom annunciato: raccolta sprint, più di un miliardo all’ora, rendimento al 4%

Le sottoscrizioni del primo giorno superano i 5,5 miliardi di euro. Il collocamento proseguirà fino a venerdì primo marzo, salvo chiusura anticipata. Ecco le caratteristiche e punti di forza di questa terza edizione del Btp Valore

Più di un miliardo di euro nella prima ora di raccolta. Un flusso che non accenna a calare. Alle 12, infatti, in meno di tre ore è stato superato il tetto dei tre miliardi. Di questo passo, ammoniscono gli esperti, il rischio è di fare il tutto esaurito. Fino a mercoledì compreso il Tesoro accetterà tutte le sottoscrizioni, ma si è riservato il diritto di chiudere in anticipo l’offerta, finora valida fino alle 13 di venerdì. Meglio non aspettare fino all’ultimo momento se si vuole sfruttare l’offerta del Tesoro che ha molti estimatori anche oltre confine. La conferma arriva dalla discesa dello spread tra i titoli nostrani ed il Bund. La forbice è scivolata a 143 punti fin dalle prime ore della mattina. Un risultato notevole, se si pensa che nel settembre 2022 prima delle elezioni politiche italiane, la forbice rispetto al bund si era allargato a 250 punti base.

Un vero e proprio boom cui non è estraneo, probabilmente, il richiamo della pubblicità che definisce il titolo “il modo più sicuro per integrare stipendio e pensione”, con le sue cedole trimestrali e il “premio fedeltà” per chi lo mantiene sino a scadenza. Senza trascurare gli altri benefici: dalla tassazione agevolata (al 12,5 per cento) all’esclusione dal calcolo dell’Isee sino alla soglia dei 50 mila euro, un ulteriore richiamo quasi irresistibile specie per i ceti medi. Merita a questo punto ricapitale caratteristiche e punti di forza di questa terza edizione del Btp Valore.

I vantaggi del Btp Valore

Il titolo avrà una scadenza di 6 anni (5 marzo 2030) e avrà un premio extra finale di fedeltà pari allo 0,7% del capitale investito per chi acquista il titolo durante i giorni di collocamento e lo conserverà in portafoglio senza soluzione di continuità fino alla scadenza.

Se calano i tassi, vender prima è un affare

Non è detto, fanno notare gli esperti, che la soluzione più efficiente consiste nel detenere il titolo fino alla scadenza. Nel caso i tassi di mercato scendano sotto la barriera del 2% (eventualità possibile, se non probabile) il prezzo del Btp Valore potrebbero riservare gradite sorprese prima dei sei anni.

Doppio codice per il premio fedeltà

Da rilevare che Il ministero ha precisato che per semplificare il riconoscimento a chi ha diritto all’extra premio finale fedeltà dello 0,7%, al Btp Valore verrà assegnato un codice Isin “speciale” e un codice Isin regolare; quest’ultimo sarà quello di mercato, mentre il codice Isin “speciale” sarà quello che avrà il titolo durante il periodo di collocamento sul Mot. Il codice Isin “speciale” verrà sostituito dal codice Isin regolare al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento. Di conseguenza, solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice Isin “speciale” verrà corrisposto l’extra premio finale fedeltà in quanto vorrà dire che non hanno mai venduto il titolo prima della scadenza.

Il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

La cedola aumenta dopo i primi tre anni

Il Btp Valore avrà cedole nominali trimestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Le cedole sono state calcolate in base ad un dato tasso cedolare fisso per i primi 3 anni, che aumenta per i restanti 3 anni di vita del titolo.

Il ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che i tassi cedolari minimi garantiti sono pari rispettivamente al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per i successivi tre anni. I tassi cedolari definitivi saranno fissati alla chiusura del collocamento e potranno essere confermati o rivisti solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato.

Il titolo viene collocato alla pari, senza vincoli né commissioni, e con prezzo uguale a 100 sul mercato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana per il tramite delle due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

Il lotto minimo è pari a 1.000 euro; il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare all’emissione per multipli di 1.000 euro.

Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il rischio: l’aumento dei tassi

Ogni investimento comporta dei rischi. Comprare Btp Valore potrebbe essere un buon investimento, ma tieni in considerazione il rischio del rialzo dei tassi di interesse in caso di aumento, il valore dei titoli di Stato diminuisce.