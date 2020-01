Borsa 2020: chiusure, aperture, festività. Il calendario completo

Per preparare bene la propria strategia di investimento, occorre conoscere nel dettaglio le date di apertura e chiusura di Piazza Affari – Ecco tutte le date da segnare in rosso sul calendario per il 2020.

Aperture, chiusure, festività, orari, è arrivato il momento di guardare avanti e prepararsi all’anno che verrà.

Archiviato il 2019 con un rialzo da record per Piazza Affari, è tempo di pensare al 2020. Un anno di sfide e incertezze sia per Milano che per tutti gli altri listini continentali e internazionali. Tra accordo sui dazi, Brexit e incognite sulla crescita economica, il nuovo anno comincia già con appuntamenti importanti che potrebbero fortemente influenzare l’andamento di Borsa, anche se le prospettive per i prossimi 12 mesi rimangono comunque incoraggianti.

Secondo Alessandro Fugnoli, stretegist di Kairos, anche il 2020 comincerà come è finito il 2019, vale a dire col segno verde per tutti i principali listini globali. Il motivo è presto detto. “Il fattore principale” che ha spinto gli acquisti “cioè la politica monetaria, non cambierà anche se il Pil dovesse riaccelerale”. “Quanto agli utili delle imprese -spiega l’analista – è prevista una modesta ripresa, così come per l’andamento dell’economia globale. Questi tre fattori indicano che il mercato dovrebbe tenere le posizioni che ha acquisito e forse migliorarle ancora nei prossimi mesi”.

Date le aspettative è sempre più alto il numero degli investitori che intende prepararsi al meglio al nuovo anno, organizzando la propria strategia. Per farlo, occorre anche dare un’attenta occhiata al calendario, attenzionando le date di apertura e chiusura di Piazza Affari e le eventuali variazioni previste sui tradizionarli orari di negoziazione.

BORSA ITALIANA 2020: TUTTE LE DATE IN CUI RIMARRà CHIUSA

tutti i sabati;

tutte le domeniche;

mercoledì 1 gennaio (Capodanno);

venerdì 10 aprile (Venerdì Santo);

lunedì 13 aprile (Lunedì dell’Angelo);

venerdì 1 maggio (Festa dei lavoratori)

giovedì 24 dicembre (Vigilia di Natale)

venerdì 25 dicembre (Natale);

sabato 26 dicembre (Santo Stefano);

giovedì 31 dicembre (San Silvestro);

BORSA ITALIANA 2020: AFTER HOURS

Da tenere in forte considerazioni i cambiamenti che in alcune date riguarderanno l’After Hours del sistema multilaterale di negoziazione Borsa Equity MTF. In questo caso le chiusure riguarderanno le seguenti sedute: