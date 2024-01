Borsa 15 gennaio ultime notizie: Bloomberg scommette sulla cessione di Commerz alla Deutsche Bank

Listini europei deboli senza la bussola di Wall Street chiusa per festività ma terremoto bancario in vista se realmente Commerz dovesse passare a Deutsche – Germania in recessione – A Piazza Affari vola Iveco

Listini europei in calo, privi della bussola di Wall Street. Piazza Affari -0,15% viaggia in linea con Parigi, frenata dai conti di Dassault -6% e di Atos -12%. L’azienda tecnologica francese ha dichiarato che il flusso di cassa del secondo semestre sarà inferiore alle stime. Giù anche Francoforte. In Germania, i prezzi all’ingrosso di dicembre sono scesi più delle aspettative. Su base mensile l’indice è sceso del -0,6%, contro stime a +0,2% e il -0,2% di novembre. Su base annua il calo è stato pari al -2,6%, inferiore al -3,6% registrato nel mese precedente.

Commerzbank pronta a cedere partecipazioni in 100 aziende

A pochi minuti dall’apertura del meeting di Davos arriva comunque da oltre Reno l’unico rumor della mattinata: Commerzbank +1,4% sale sull’onda delle anticipazioni sulla volontà tedesca di procedere presto alla cessione di partecipazioni nelle oltre 100 società che possiede.

Anche se la vendita del suo residuo 15% in Commerzbank non è imminente, il ministro delle Finanze Christian Lindner è aperto a una cessione e, in ultima analisi, preferirebbe che il governo uscisse dalla banca, secondo quanto riferito da una persona a conoscenza della sua opinione. Una fusione con Commerzbank consentirebbe a Deutsche Bank di diversificarsi ulteriormente dai volatili guadagni dell’investment banking sostiene Bloomberg News.

Brilla ancora Iveco, Bene Mediolanum e Fineco. In rosso Saipem

A Piazza Affari continua a brillare la stella di Iveco +2,54%, miglior titolo di oggi. Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione a Buy, target price a 13 euro.

In ascesa Banca Mediolanum +2,38%, Azimut (1,1%) e Finecobank 0,93%. Mediobanca ha promosso a Outperform i due titoli perchè “l’asset management è atteso beneficiare dal ritorno dei flussi nelle masse gestite e nella normalizzazione dei depositi”.

In rosso invece Saipem -2,2%. L’autorità amministrativa brasiliana ha emesso nei confronti delle controllate locali Saipem SA e Saipem do Brasil un provvedimento di sospensione temporanea per due anni della possibilità di stringere contratti con la pubblica amministrazione, come conseguenza di un procedimento relativo a fatti risalenti al 2011 e già comunicato al mercato nel 2019.

doValue -3%, ha ricalcolato i risultati finanziari dei primi nove mesi del 2023, con una perdita netta di 25,7 milioni di euro, quasi cinque volte più ampia di quella inizialmente riportata, dovuta a svalutazioni relative alle proprie attività spagnole.

In calo il petrolio

Debole il mercato obbligazionario: Bund decennale tedesco al 2,21%, +3 punti base.

BTP decennale a 3,77%, +5 punti base.

I missili degli Houthi non smuovono i prezzi del greggio. Petrolio Brent e Wti in calo di circa lo 0,7%.