Boom della canapa: un fenomeno tutto made in Italy

Coldiretti ha presentato al Seeds&chips 2018 di Milano uno studio sulla “new canapa economy”, dal quale emergono i mille usi possibili della pianta più versatile dell’agricoltura italiana, che nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati.

“La new canapa economy”. Così la chiama Coldiretti nello studio presentato al Seeds&chips 2018 di Milano, al Gate 3 del Mico (Milano Congressi, dove nell’edizione 2017 partecipò anche l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama): è la riscoperta dell’antica coltura della canapa protagonista di una rivoluzione tutta Made in Italy, e cioè quella da cui si ricavano tantissimi alimenti e anche la cosiddetta marijuana legale, la cui vendita e il cui consumo sono ora consentiti in Italia in quanto, a differenza della marijuana “tradizionale”, quella estratta dalla canapa è priva della sostanza psicotropa attiva (Thc).

La coltivazione della canapa sta registrando un vero e proprio boom in Italia: secondo Coldiretti, nel giro di cinque anni ha visto aumentare di dieci volte i terreni coltivati, dai 400 ettari del 2013 ai quasi 4000 stimati per il 2018 nelle campagne dove si moltiplicano le esperienze innovative, con produzioni che vanno dalla ricotta agli eco-mattoni isolanti, dall’olio antinfiammatorio alle bioplastiche, fino a semi, fiori per tisane, pasta, biscotti e cosmetici. E’ quanto emerge dallo studio Coldiretti presentato al Seeds&chips, dove è stata allestita una mostra sui mille usi della pianta più versatile dell’agricoltura italiana che grazie alle nuove tecnologie entra in tanti modi diversi nella vita quotidiana della famiglie. Secondo le stime Coldiretti sono centinaia le nuove aziende agricole che hanno avviato nel 2018 la coltivazione di canapa, dalla Puglia al Piemonte, dal Veneto alla Basilicata, ma anche in Lombardia, Friuli V.G. Sicilia e Sardegna con il moltiplicarsi di esperienze innovative.

A Seeds&Chips – spiega Coldiretti – i giovani imprenditori della Coldiretti hanno messo in mostra le tante varianti alimentari, dai biscotti e dai taralli al pane di canapa, dalla farina di canapa all’olio, le cui proprietà benefiche sono state riconosciute dal Ministero della Salute, dall’Oms e da numerose ricerche. Ma c’è anche chi usa la canapa per produrre ricotta, tofu e una gustosa bevanda vegana, oltre che la birra.