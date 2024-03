Booking, faro dell’Antitrust per presunto abuso di posizione dominante: ecco le accuse

Booking finisce nel mirino dell’Antitrust: la piattaforma di servizi alberghieri e turismo offrirebbe maggiore visibilità a fronte di commissioni più elevate alle strutture del programma “Partner preferiti”

L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Booking.com (Italia), Booking.com e Booking.com International per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi online di intermediazione e prenotazione di strutture alberghiere, in violazione dell’articolo 102 del Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Booking, cosa dice l’Antitrust

In particolare, spiega la nota, Booking conferirebbe alle strutture alberghiere che fanno parte del programma “partner preferiti” (e della sua estensione “preferiti plus”) vantaggi in termini di visibilità della propria offerta nei risultati di ricerca, a fronte di commissioni più elevate e dell’impegno a offrire su Booking.com prezzi ‘competitivi’, ovvero non più elevati di quelli che le strutture applicano sul proprio sito o sulle piattaforme di altre agenzie di viaggio online.

Al contempo, quando riscontra, all’esito di un monitoraggio capillare e sofisticato, che una struttura offre prezzi migliori su altri siti online, Booking si riserva la possibilità di applicare, senza il consenso delle strutture, uno sconto (il cosiddetto Booking sponsored benefit) per allineare l’offerta di Booking.com alla migliore tra quelle disponibili online.

Nel suo insieme, questa strategia sembra idonea, dice l’Antitrust, ad ostacolare lo svolgimento di una concorrenza effettiva nel mercato, quantomeno nazionale, dei servizi online di intermediazione e prenotazione alberghiera, a danno di altre Ota (agenzie di viaggio online) con effetti negativi sulle strutture ricettive e, in ultima analisi, sui consumatori in termini di maggiori prezzi e minore scelta nei servizi di intermediazione e prenotazione online. Nella giornata di ieri, i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia), con l’ausilio del nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Booking, la replica dopo le ispezioni

“Possiamo confermare che stiamo pienamente collaborando con la Guardia di Finanza e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ieri hanno svolto ispezioni nei nostri uffici in Italia”. Così Booking.com in una nota dopo la decisione del l’Antirust di avviare una istruttoria per presunto abuso di posizione dominante.

Booking: 1 miliardo di prenotazioni nel 2023

Oltre 1 miliardo di notti prenotate tramite la piattaforma (+17%) nel 2023 con un utile del gruppo salito del 40% a 4,3 miliardi di dollari. Questi alcuni dei principali numeri del colosso delle prenotazioni online Booking come si ricava dai dati diffusi lo scorso febbraio. Risultati ottenuti nonostante la sanzione comminata in Spagna dell’autorità Antitrust per 530 milioni per la quale il gruppo ha presentato ricorso.

Il totale dei ricavi del gruppo è salito a 21,4 miliardi (su un totale di 150,6 miliardi di valore delle prenotazioni) con una crescita del margine operativo lordo del 34% a 7,1 miliardi. Un andamento positivo del comparto turismo che la società si dice fiduciosa possa continuare anche nel lungo termine, sottolineava nel comunicato sui conti il Ceo Glenn Fogel.