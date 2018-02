Booking.com, accordo con Keesy: ecco il check-in automatico h24

Importante partnership per aiutare gli Host nell’accoglienza degli ospiti. Il servizio di Keesy è attivo a Firenze, Roma e Milano. Offerte e sconti per coloro che registreranno nuove strutture sul sito entro il 20 febbraio

Booking.com Italia allarga la sua rete di partner commerciali annunciando l’accordo con Keesy, startup del turismo extra-alberghiero che opera nel settore dell’home sharing.

Keesy, il cui servizio è già attivo a Firenze e sta partendo anche a Rome e a Milano, è il primo sito di check-in e check-out completamente automatizzato. Grazie alla collaborazione, le strutture ricettive presenti sul circuito Booking.com Italia che aderiranno all’iniziativa, potranno consentire agli ospiti le operazioni di check-in e check-out h24.

Il funzionamento di Keesy è molto semplice e funzionale: nel caso in cui l’Host non possa accogliere un cliente, basterà recarsi in un Keesy Point e attraverso un sistema di riconoscimento automatizzato sarà possibile ritirare le chiavi della struttura, custodite in appositi box di sicurezza, inviare i dati in questura, pagare il soggiorno e la city tax.

La stessa operazione potrà essere effettuata in uscita per la riconsegna delle chiavi e delle procedure di check-out, il tutto gestibile anche a distanza attraverso smartphone, tablet o pc.

Per gli ospiti non ci sarà alcun costo supplementare. Il servizio è disponibile in forma di abbonamento, con numero illimitato di check-in/ check-out, o in forma di Keesy Check, singola operazione di check-in/ check-out.

Per tutti coloro che registrano una nuova struttura entro il 20 febbraio nelle aree di Roma, Firenze e Milano, sarà riservato uno special code che permetterà di avere in omaggio un pacchetto da 15 Keesy Check da utilizzare nei Keesy Point di Firenze Santa Maria Novella, Roma Trastevere e Milano Centrale.

“Si tratta di un’operazione pensata soprattutto per i nostri partner che hanno difficoltà a garantire nell’intero arco della giornata la presenza in loco per le consuete operazioni di registrazione ospiti, come i proprietari di appartamenti o piccole strutture ricettive. È un’iniziativa che rientra nella nostra continua ricerca di soluzioni per favorire il lavoro dei partner e migliorare così il servizio anche per i clienti” commenta Andrea D’Amico, Senior Regional Director di Booking.com Italia.

“Per noi di Keesy la partnership con Booking.com è un modo per rendere il nostro servizio accessibile a più strutture extra-alberghiere. Il nostro scopo è quello di facilitare la vita degli Host e dei Guest, renderli liberi da vincoli di orari al momento del check-in e dargli la possibilità di incontrarsi in un momento migliore: vogliamo creare una nuova idea di accoglienza. Con Keesy non ci sono barriere linguistiche, l’Host è libero dalla gestione di tutta la parte burocratica e dalla consegna delle chiavi. Un soggiorno più leggero, in piena regola.” afferma Patrizio Donnini, Founder e Ceo di Keesy.

Oltre al Keesy Point di Firenze, situato nei pressi della Stazione Santa Maria Novella, al Point di Roma Trastevere e al Point di Milano Centrale, presto ne aprirà un altro a Venezia, nel quartiere di Cannaregio. Grazie a tale accordo i partner potranno garantirsi, a condizioni vantaggiose, i servizi che Keesy è in grado di fornire.