Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Bonus psicologo 2022: come richiederlo e come utilizzarlo. Domande online dal 25 luglio e istruzioni Inps

Da lunedì 25 luglio sarà possibile presentare domanda per il Bonus psicologo 2022. Come richiederlo, come utlizzarlo, quali sono gli importi? Ecco le istruzioni dell’Inps

Dopo mesi di attesa finalmente ci siamo. Dal 25 luglio sarà possibile presentare le domande online per ricevere il bonus psicologo 2022, il contributo fino a 600 euro che il Governo Draghi ha approvato allo scopo di aiutare le persone “in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica”. Sul piatto ci sono 10 milioni di euro. Bonus psicologo 2022: dal 25 luglio le domande online Lo scorso 19 luglio, l’Inps ha pubblicato una circolare che spiega le modalità e le date di presentazione delle richieste. Le domande dovranno essere presentate per via telematica attraverso la piattaforma online o contattando il call center dell’Inps. Due le date da segnare in rosso sul calendario: quella di partenza, fissata per lunedì 25 luglio, e il termine ultimo, che sarà lunedì 24 ottobre. Come richiedere il Bonus psicologo 2022? Due le modalità per richiedere il Bonus psicologo 2022. La prima è quella di andare sul sito dell’Inps con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS a portata di mano. La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. La seconda possibilità è quella di richiedere il beneficio tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Come utilizzare il nuovo bonus psicologo? Una volta ricevuta la domanda, l’Inps verificherà il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo e predisporrà le graduatorie. I beneficiari saranno contattati e riceveranno un codice univoco che potranno usare per prenotare la sessione di psicoterapia. Si potrà utilizzare il nuovo bonus psicologo entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Il professionista poi, dopo la seduta, dovrà emettere la fattura e caricarla sul sito dell’Inps che provvederà direttamente al pagamento. L’importo varia in base al reddito: ecco le istruzioni dell’Inps Secondo le istruzioni dell’Inps Il bonus psicologo 2022 sarà erogato una sola volta ai cittadini residenti in Italia con un Isee non superiore a 50mila euro.