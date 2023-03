Bonus affitto giovani 2023: ecco a chi spetta e come fare domanda all’Agenzia delle Entrate

Il bonus affitto per i giovani con un reddito basso permette di ottenere fino a 2.000 euro di detrazione fiscale sul canone di locazione: ecco la guida completa

Anche nel 2023 sarà disponibile il bonus affitto giovani. Si tratta del contributo economico, come previsto dalla Legge di Bilancio, destinato ai giovani con reddito basso in modo da ridurre le spese sull’affitto di una casa o di un locale destinato a residenza. Tuttavia, il bonus non è per tutti. Ci sono limiti di età e alcuni requisiti reddituali da soddisfare. Ma come funziona? Come si può ottenere il bonus affitto giovani 2023? Ecco la guida completa per accedere al contributo.

Bonus affitto giovani 2023, come funziona?

Il contributo viene dato solo per le abitazioni singole o agli appartamenti dove viene trasferita la residenza, in questo modo si ottiene la detrazione pari al 20% delle spese di affitto per i primi 4 anni di validità del contratto, nel limite di 2.000 euro annui.

Tuttavia, il bonus esclude tra dall’agevolazione alcuni immobili con particolari caratteristiche, appartenenti a categorie catastali particolari e specifiche, tra cui: tutte le abitazioni di categoria: A/1, A/8 e A/9, ovvero gli immobili di lusso. Ma anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi che sono finalizzati a scopi esclusivamente turistici.

Chi ha diritto al bonus affitto giovani 2023?

Possono richiedere il bonus i giovani nella fascia di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti). E devono essere in possesso di specifici requisiti reddituali.

Bisogna avere un reddito complessivo che non superi i 15.493,71 euro, successivamente è necessario stipulare un contratto di locazione per tutta l’unità immobiliare o per una parte di essa che deve poi diventare l’abitazione principale dove inserire la residenza. Infine, è necessario versare un canone di affitto annuo non inferiore ai 991,60 euro.

Una volta inoltrata la richiesta, se tutti i requisiti sono stati soddisfatti e la documentazione è sufficiente ad accertare le condizioni, è possibile ottenere uno sconto sulle imposte per un importo massimo di 2.000 euro all’anno.

Bonus affitto 2023: come e quando fare domanda online all’Agenzia delle Entrate

La richiesta deve essere fatta inviando all’Agenzia delle Entrate una comunicazione specifica, durante la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest’ultima deve indicare:

i dati dell’immobile destinato alla residenza;

tutte le informazioni sul contratto di affitto stipulato;

il valore del reddito annuo.

Dunque, non è possibile avere l’agevolazione fiscale se si è a reddito zero e non si presenta la dichiarazione dei redditi (per avere una detrazione Irpef bisogna pagare l’Irpef).

Bonus casa giovani: altre agevolazioni

Si ricorda che nel 2023 si può usufruire del bonus prima casa under 36, che consiste in uno sgravio fiscale sulle imposte da pagare sulla compravendita (imposta catastale, imposta di registro e quella ipotecaria). Inoltre qualora alla vendita si applichi l’Iva, l’importo di questa gli sarà restituito attraverso credito di imposta.