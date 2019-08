Bonifici istantanei: con Nexi possibili in tutta Europa

Sarà possibile grazie all’accordo tra Nexi e Tips (Target instant payment settlement), il servizio paneuropeo di regolamento per i pagamenti istantanei gestito dalla Bce per i Paesi che utilizzano l’euro.

Bonifici istantanei in tutta l’Eurozona, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno: è questo l’obiettivo di Nexi, che vuole dare la possibilità a tutte le banche che scelgono la sua piattaforma di instant payment di usufruire del regolamento immediato dei pagamenti elettronici al dettaglio, senza soluzione di continuità. Questo sarà possibile grazie all’accordo tra Nexi e Tips (Target instant payment settlement), il servizio paneuropeo di regolamento per i pagamenti istantanei gestito dalla Banca Centrale Europea per i Paesi che utilizzano l’euro.

La soluzione di Nexi – si legge in una nota dell’azienda – è stata la prima in Italia ad effettuare scambi in produzione sui bonifici istantanei già a fine 2017 insieme a Creval, è partita recentemente con Ubi e a breve attiverà anche Mps e Cedacri. “Il servizio di Nexi, modulare e completamente chiavi in mano – prosegue il comunicato – è caratterizzato da componenti di Gateway, ACH e servizi a valore aggiunto, dall’antifrode all’antiterrorismo, alla Rete e a numerosi moduli aggiuntivi che permettono alle banche di lanciare il servizio in tempi molto rapidi, grazie anche al rapporto con un unico interlocutore e a servizi di assistenza per tutto il percorso di sviluppo”.

Quella di Nexi è la prima integrazione di una piattaforma di bonifico istantaneo italiana con Tips e può dare un’ulteriore spinta al mercato degli Instant Payments che, nel nostro Paese, si stima possa raggiungere nel primo semestre del 2020 l’80% delle banche.

“Grazie a questa integrazione offriamo alle nostre banche partner un valore aggiunto da mettere a disposizione dei propri clienti – afferma Renato Martini, Digital banking solutions director di Nexi – Ad oggi Il 65% degli sportelli bancari sono attivi sul mercato dei pagamenti istantanei, in larga parte col contributo di Nexi: contiamo, grazie alla partnership con TIPS, di accelerare lo sviluppo di questa importante disruption nel mondo dei pagamenti iban based”.