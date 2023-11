Bond Cdp: al via l’emissione obbligazionaria per gli investitori retail. Ecco tutti i dettagli

Parte oggi l’emissione del nuovo bond di Cassa Depositi e Prestiti destinata agli investitori retail – Titolo a tasso fisso del 5% per i primi tre anni – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

Parte oggi, martedì 7 novembre, il collocamento di nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti destinate ai risparmiatori retail.

Bond Cdp: i dettagli dell’offerta

L’offerta sarà finalizzata alle sole persone fisiche residenti in Italia, in pratica ai cittadini e alle famiglie. Il titolo a sei anni, con scadenza 2029, avrà un tasso fisso del 5% per i primi tre anni e variabile nei successivi tre. L’ammontare complessivo messo a disposizione dalla spa del Tesoro sarà di 1,5 miliardi.

Le obbligazioni saranno offerte al pubblico da martedì 7 novembre fino al 27 novembre 2023, salvo il caso di chiusura anticipata, e saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana.

L’investimento minimo è di 1.000 euro. Alle obbligazioni, in scadenza al 2029 e negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana, sarà applicata un’aliquota agevolata del 12,50%.

Bond Cdp: tasso misto, al 5% nei primi tre anni

I titoli matureranno interessi secondo un tasso misto: in misura fissa per i primi tre anni e variabile per i successivi tre.

Durante il periodo di applicazione del tasso fisso, gli investitori percepiranno trimestralmente, in via posticipata, una cedola fissa pari al 5,00% lordo annuo del valore nominale unitario delle obbligazioni. Durante il periodo di applicazione del tasso variabile, gli investitori riceveranno trimestralmente, in via posticipata, una cedola lorda indicizzata all’Euribor a 3 mesi, maggiorato di un margine pari ad almeno lo 0,90% annuo. Il margine definitivo verrà fissato alla fine del periodo di collocamento.