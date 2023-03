Bollette, rischio impennata: il Governo prepara nuovi aiuti prima della scadenza del 31 marzo

Il Governo sta preparando un nuovo decreto da approvare in cdm la prossima settimana. Senza una proroga delle attuali misure o l’introduzione di nuovi aiuti, il costo delle bollette potrebbe impennarsi

Nonostante i prezzi del gas sul mercato europeo siano tornati a quota 40 euro al megawattora, il costo delle bollette potrebbe comunque salire a causa della scadenza dei bonus a sostegno di imprese e famiglie, in programma il 31 marzo Per evitarlo, il governo potrebbe prorogare le misure in vigore, ma anche modificare l’assetto degli aiuti tramite un nuovo decreto che arriverà in consiglio dei ministri la prossima settimana.

Bollette: le nuove misure allo studio

Secondo le indiscrezioni il governo starebbe studiando il da farsi. Tra le misure al vaglio potrebbero esserci: un bonus famiglie virtuose che premia il risparmio, una soglia per i crediti d’imposta e il taglio o l’azzeramento degli oneri di sistema. La logica dei nuovi aiuti, ha spiegato in un’intervista la sottosegretaria all’economia Sandra Savino, è quella della “selettività”.

Non dovrebbero esserci dubbi invece sul rinnovo del bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15mila euro, mentre per le imprese si studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l’idea è quella fissare un tetto oltre il quale lo sconto aumenta, mentre al di sotto non è previsto.

Bollette: in arrivo un bonus basato sui consumi

Per le famiglie potrebbe arrivare un bonus basato sui consumi che incentiva il risparmio. Parlando in parole povere: l’intenzione è quella di premiare le famiglie più virtuose. Sulla misura, tuttavia, si attendono le proiezioni di fattibilità dell’Arera e l’avvio potrebbe quindi slittare al trimestre successivo.

Per quanto riguarda invece l’Iva ,al momento ridotta, gli oneri di sistema, che finora sono stati azzerati, il Governo potrebbe decidere di reintrodurre le misure così come sono o di predisporre un taglio parziale. “In questo momento ci sono ancora i tavoli tecnici che fanno le simulazioni, ci porteranno la proposta e su quello valuteremo”, ha affermato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto.

Rischio rincari sulle bolletteSecondo le associazioni dei consumatori, se il governo non rinnoverà l’azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione dell’Iva, le bollette di luce e gas potrebbero registrare un’impennata: +58% per il gas e +27% per la luce.