BlackRock si compra Elvis e Marilyn Monroe

Attraverso il suo nuovo fondo, il gruppo ha comprato la società che gestisce i diritti legati ai nomi delle due icone pop – Nel portafoglio rientrano anche Muhammad Ali e Shaquille O’Neal, oltre al magazine Sports Illustrated

BlackRock si è comprata in un colpo solo due delle più grandi icone pop del ventesimo secolo: Elvis Presley e Marilyn Monroe. Come? Semplice: la più grande società d’investimento al mondo ha annunciato l’acquisto della quota di controllo di Authentic Brands, gruppo con sede a New York che gestisce oltre 50 marchi, tra cui le licenze relative ai nomi di molte celebrità. Le punte di diamante sono, appunto, l’attrice di “A qualcuno piace caldo” e il Re del Rock ‘n’ Roll, che da soli generano (ancora) un fatturato annuo pari a 9,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Nel portafoglio rientrano anche i diritti per lo sfruttamento dei nomi di leggende sportive come Muhammad Ali e Shaquille O’Neal, oltre a un magazine molto noto come Sports Illustrated e alla maggioranza delle catene di negozi Nine West e Aeropostale.

Nell’operazione BlackRock ha investito oltre 870 milioni di dollari, per una valutazione complessiva di Authentic Brands che supera i quattro miliardi. Il gruppo di private equity diventa così il più socio di maggioranza al posto di Leonard Green & Partners. L’operazione è stata condotta dal nuovo fondo lanciato da BlackRock, chiamato Long Term Private Capital.