Bill Gates vede Xi Jinping a Pechino che lo saluta come “vecchio amico”. Cina e Usa verso un disgelo?

L’incontro tra Bill Gates e Xi Jinping è il primo noto tra i due da prima della pandemia. Ma la strategia di Xi è di coinvolgere i Ceo delle Big Company Usa per promuovere migliori legami bilaterali

Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e quinta persona più ricca al mondo, è a Pechino questa settimana per il suo primo viaggio nella capitale cinese dal 2019, prima della pandemia. Secondo i media di stato cinesi, durante il loro incontro, Xi Jinping avrebbe chiesto a Gates di contribuire a promuovere le relazioni tra Stati Uniti e Cina, salutandolo calorosamente e definendolo un “vecchio amico”. Inoltre Xi avrebbe aggiunto che è fermamente convinto che il fondamento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina risieda nelle persone e ripone le sue speranze nel popolo americano.

Una visita strategica

La visita del creatore di Microsoft arriva in un momento delicato per le relazioni tra Stati Uniti e Cina. Le tensioni sono alte per il futuro dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori avanzati, le incursioni dei funzionari cinesi nelle aziende internazionali e le crescenti preoccupazioni che la Cina possa attaccare Taiwan.

Non è la prima volta che Xi chiama i leader d’affari americani per contribuire a migliorare le relazioni tra i due paesi. Nel 2021, Xi ha scritto all’ex presidente e Ceo di Starbucks, Howard Schultz, suggerendo che aiutasse a promuovere i legami bilaterali, secondo i media di stato cinesi.

Infatti il viaggio di Gates in Cina è l’ultimo di una serie di visite recenti da parte di leader aziendali globali. Il mese scorso, i CEO di Tesla, JPMorgan e Starbucks sono tutti volati nel paese, incontrando ministri del governo o funzionari di Stato. Queste visite sono seguite a viaggi simili negli ultimi mesi da parte dei dirigenti di Apple, Samsung, Aramco, Volkswagen.

L’incontro di Gates con il leader della Cina è avvenuto un giorno dopo che la fondazione della sua famiglia ha promesso 50 milioni di dollari per la ricerca in Cina per la scoperta di farmaci e il trattamento di malattie infettive come la tubercolosi e la malaria, che colpiscono in modo sproporzionato i più poveri del mondo.

L’imprenditore è uno dei principali leader d’affari stranieri che si sono affermati in Cina, con Microsoft che è uno dei pochi giganti tecnologici occidentali a mantenere una presenza nel paese mentre altri sono stati esclusi. L’azienda ha un laboratorio di ricerca di grande influenza nel Paese da decenni. Negli anni precedenti, Gates ha avuto buoni rapporti con Xi. All’inizio del 2020, il leader cinese gli ha inviato personalmente una lettera di ringraziamento per aver inviato finanziamenti di emergenza al paese nella lotta contro il Covid-19.

Le relazioni tese fra Cina e Stati Uniti

Ma le relazioni tra Stati Uniti e Cina si sono recentemente deteriorate. Il mese scorso, Microsoft ha avvertito che hacker sostenuti dallo stato cinese stavano probabilmente cercando capacità che avrebbero potuto essere utilizzate per “interrompere le comunicazioni critiche” tra gli Stati Uniti e l’Asia Pacifica in caso di futura crisi tra Stati Uniti e Cina.

Microsoft ha affermato un rapporto che gli hacker cinesi sono stati attivi dal 2021 e hanno preso di mira organizzazioni di infrastrutture critiche nel territorio statunitense di Guam e in altre parti degli Stati Uniti come parte di una campagna di spionaggio e raccolta di informazioni. Le organizzazioni prese di mira dagli hacker includono settori marittimi, dei trasporti, delle comunicazioni, delle utility e del governo, tra gli altri. In un avviso separato di maggio, l’Fbi, la National Security Agency e altre agenzie di sicurezza statunitensi e occidentali hanno affermato di ritenere che gli hacker cinesi potrebbero utilizzare le stesse tecniche furtive contro settori critici al livello mondiale.

Pechino ha risposto alle accuse definendole “una campagna collettiva di disinformazione della coalizione dei Cinque Occhi” – facendo riferimento al gruppo di condivisione delle informazioni di intelligence formato dagli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, le cui agenzie di sicurezza hanno emesso congiuntamente l’avviso.

La visita di Bill Gates: qual’è quindi il suo obiettivo?

La visita di Gates arriva anche a un mese di distanza dall’ultimo ritiro di LinkedIn dalla Cina. A maggio, il social network di proprietà di Microsoft ha annunciato la riduzione di oltre 700 posti di lavoro e la chiusura della sua app per la carriera in Cina continentale. LinkedIn era l’ultimo importante social media occidentale ancora operante in Cina continentale.

Sebbene manterrà una presenza nel paese, l’azienda aveva già cambiato rotta chiudendo nel 2021 la versione locale del suo servizio per una nuova piattaforma dedicata solo alla Cina, citando un ambiente operativo impegnativo. Ora anche questa nuova piattaforma sarà gradualmente eliminata.

Bill Gates ha specificato su Twitter che l’obiettivo della sua visita ufficiale è quindi di “incontrare partner che lavorano su sfide globali della salute e dello sviluppo” con la fondazione a lui intitolata.