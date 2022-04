Biennale di Venezia e Biennale College Arte, un progetto tutto dedicato ai giovani emergenti

In occasione della 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia – 23 aprile al 27 novembre 2022 – presenta la 1a edizione di Biennale College Arte dedicata a 250 giovani emergenti

La Biennale di Venezia ha aperto la sua 59. Esposizione Internazionale d’Arte, ospitata nella sede storica ai Giardini e negli spazi dell’Arsenale e vede una maggioranza di artiste donne e soggetti non binari, una scelta voluta dalla Curatrice Cecilia Alemandi. Molte opere sono nuove produzioni appositamente create per questa edizione, ciò dimostra la prova di una grande attenzione alle nuove generazioni di artiste e artisti.

Non a caso la Curatrice ha accettato di studiare e realizzare il primo College Arte nella storia della Biennale. College è il progetto della Biennale di Venezia dedicato alla formazione e al supporto dei giovani in tutti i settori artistici e nelle attività proprie della struttura organizzativa della Biennale. Già attivo per i settori di Cinema, Danza, Musica, Teatro e Archivio Storico, Biennale College nasce con l’obiettivo di promuovere giovani talenti, offrendo loro di operare a contatto con Maestri per la messa a punto di “creazioni” che diventeranno parte dei programmi dei Settori artistici.

Al bando di partecipazione hanno aderito oltre 250 giovani artisti/e emergenti under 30 provenienti da 58 paesi in tutto il mondo. Più della metà le donne.

I quattro progetti finalisti sono stati presentati da:

Simnikiwe Buhlungu, 1995, Johannesburg, Sudafrica. Vive tra Johannesburg, Sudafrica e Amsterdam, Paesi Bassi

Ambra Castagnetti, 1993, Genova, Italia. Vive a Milano, Italia

Andro Eradze, 1993, Tbilisi, Georgia. Vive a Tbilisi, Georgia

Kudzanai-Violet Hwami, 1993, Gutu, Zimbabwe. Vive a Londra, Regno Unito

#BiennaleCollegeArte : Buhlungu, Ambra Castagnetti, Andro Eradze e Kudzanai-Violet Hwami potranno accedere a un contributo di 25.000 euro per la realizzazione del lavoro finale. Le opere realizzate saranno presentate, fuori concorso.

Qui di seguito tutti gli artisti invitati 59. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, in evidenza le artiste e artisti italiani selezionati

1. Noor Abuarafeh

1986, Gerusalemme. Vive a Gerusalemme e Maastricht, Paesi Bassi

2. Carla Accardi

1924, Trapani, Italia – 2014, Roma, Italia

3. Igshaan Adams

1982, Città del Capo. Vive a Città del Capo, Sudafrica

4. Eileen Agar

1899, Buenos Aires, Argentina – 1991, Londra, UK

5. Monira Al Qadiri

1983, Dakar, Senegal. Vive a Berlino, Germania

6. Sophia Al-Maria*

1983, Tacoma, USA. Vive a Londra, UK Padiglione delle Arti Applicate

7. Özlem Altın

1977, Goch, Germania. Vive a Berlino, Germania

8. Marina Apollonio

1940, Trieste, Italia. Vive a Padova, Italia

9. Gertrud Arndt

1903, Ratibor (Racibórz), Impero Tedesco (attuale Polonia) – 2000, Darmstadt, Germania

10. Ruth Asawa

1926, Norwalk, USA – 2013, San Francisco, USA

11. Shuvinai Ashoona

1961, Kinngait. Vive a Kinngait, Nunavut

12. Belkis Ayón

1967 – 1999, L’Avana, Cuba

13. Firelei Báez

1981, Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana. Vive a New York City, USA

14. Felipe Baeza

1987, Guanajuato, Messico. Vive a New York City, USA

15. Josephine Baker

1906, Saint Louis, USA – 1975, Parigi, Francia

16. Djuna Barnes

1892 – 1982, New York City, USA

17. Mária Bartuszová

1936, Praga, Cecoslovacchia (attuale Repubblica Ceca) – 1996, Košice, Slovacchia

18. Benedetta

1897, Roma, Italia – 1977, Venezia, Italia

19. Mirella Bentivoglio

1922, Klagenfurt, Austria – 2017, Roma, Italia

In collaborazione con Annalisa Alloatti

1926 – 2000, Torino, Italia

20. Merikokeb Berhanu

1977, Addis Abeba, Etiopia. Vive a Silver Spring, USA

21. Tomaso Binga

1931, Salerno, Italia. Vive a Roma, Italia

22. Cosima von Bonin

1962, Mombasa, Kenya. Vive a Colonia, Germania

23. Louise Bonnet

1970, Ginevra, Svizzera. Vive a Los Angeles, USA

24. Marianne Brandt

1893, Chemnitz, Germania – 1983, Kirchberg, Germania

25. Kerstin Brätsch

1979, Amburgo, Germania. Vive a New York City, USA e Berlino, Germania

26. Dora Budor

1984, Zagabria, Croazia. Vive a New York City, USA

27. Eglė Budvytytė

1981, Kaunas, Lituania. Vive a Vilnius, Lituania e Amsterdam, Paesi Bassi

In collaborazione con Marija Olšauskaitė e Julija Steponaitytė

1989, Vilnius. Vive a Vilnius, Lituania e New York City, USA 1992, Vilnius. Vive a Vilnius, Lituania e Amsterdam, Paesi Bassi

28. Liv Bugge

1974, Oslo. Vive a Oslo, Norvegia

29. Simnikiwe Buhlungu*

1995, Johannesburg. Vive a Johannesburg, Sudafrica e Amsterdam, Paesi Bassi Biennale College Arte

30. Miriam Cahn

1949, Basilea, Svizzera. Vive a Stampa, Svizzera

31. Claude Cahun

1894, Nantes, Francia – 1954, Saint Helier, Jersey, UK

32. Elaine Cameron-Weir

1985, Red Deer, Canada. Vive a New York City, USA

33. Milly Canavero

1920 – 2010, Genova, Italia

34. Leonora Carrington

1917, Clayton-le-Woods, UK – 2011, Città del Messico, Messico

35. Regina Cassolo Bracchi

1894, Mede, Italia – 1974, Milano, Italia

36. Ambra Castagnetti*

1993, Genova, Italia. Vive a Milano, Italia Biennale College Arte

37. Giulia Cenci

1988, Cortona. Vive a Cortona, Italia e Amsterdam, Paesi Bassi

38. Giannina Censi

1913, Milano, Italia – 1995, Voghera, Italia

39. Gabriel Chaile

1985, San Miguel de Tucumán, Argentina. Vive a Buenos Aires, Argentina e Lisbona, Portogallo

40. Ali Cherri

1976, Beirut, Libano. Vive a Parigi, Francia

41. Anna Coleman Ladd

1878, Bryn Mawr, USA – 1939, Santa Barbara, USA

42. Ithell Colquhoun

1906, Shillong, India – 1988, Lamorna, UK

43. Myrlande Constant

1968, Port-au-Prince. Vive a Port-au-Prince, Haiti

44. June Crespo

1982, Pamplona, Spagna. Vive a Bilbao, Spagna

45. Dadamaino

1930 – 2004, Milano, Italia

46. Noah Davis

1983, Seattle, USA – 2015, Ojai, USA

47. Lenora de Barros

1953, San Paolo. Vive a San Paolo, Brasile

48. Valentine de Saint-Point

1875, Lione, Francia – 1953, Il Cairo, Egitto

49. Lise Deharme

1898, Parigi, Francia – 1980, Neuilly-sur-Seine, Francia

50. Sonia Delaunay

1885, Odessa, Impero Russo (attuale Ucraina) – 1979, Parigi, Francia

51. Agnes Denes

1931, Budapest, Ungheria. Vive a New York City, USA

52. Maya Deren

1917, Kiev, Ucraina – 1961, New York City, USA

53. Lucia Di Luciano

1933, Siracusa, Italia. Vive a Formello, Italia

54. Ibrahim El-Salahi

1930, Omdurman, Sudan. Vive a Oxford, UK

55. Sara Enrico

1979, Biella, Italia. Vive a Torino, Italia

56. Chiara Enzo

1989, Venezia. Vive a Venezia, Italia

57. Andro Eradze*

1993, Tbilisi. Vive a Tbilisi, Georgia Biennale College Arte

58. Jaider Esbell

1979, Normandia, Brasile – 2021, São Sebastião, Brasile

59. Jana Euler

1982, Friedberg, Germania. Vive a Francoforte, Germania e Bruxelles, Belgio

60. Minnie Evans

1892, Long Creek, USA – 1987, Wilmington, USA

61. Alexandra Exter

1882, Białystok, Impero Russo (attuale Polonia) – 1949, Fontenay-aux-Roses, Francia

62. Jadé Fadojutimi

1993, Londra. Vive a Londra, UK

63. Jes Fan

1990, Scarborough, Canada. Vive a New York City, USA e Hong Kong

64. Safia Farhat

1924 – 2004, Radès, Tunisia

65. Simone Fattal

1942, Damasco, Siria. Vive a Parigi ed Erquy, Francia

66. Célestin Faustin

1948, Lafond, Haiti – 1981, Pétion-Ville, Haiti

67. Leonor Fini

1907, Buenos Aires, Argentina – 1996, Parigi, Francia

68. Elsa von Freytag-Loringhoven

1874, Swinemünde (Świnoujście), Impero Tedesco (attuale Polonia) – 1927, Parigi, Francia

69. Katharina Fritsch

1956, Essen, Germania. Vive a Wuppertal e Düsseldorf, Germania

70. Ilse Garnier

1927, Kaiserslautern, Germania – 2020, Saisseval, Francia

71. Aage Gaup

1943, Børselv, Sápmi/Norvegia Settentrionale – 2021, Karasjok, Sápmi/Norvegia Settentrionale

72. Linda Gazzera

1890, Roma, Italia – 1942, San Paolo, Brasile

73. Ficre Ghebreyesus

1962, Asmara, Eritrea – 2012, New Haven, USA

74. Elisa Giardina Papa

1979, Medicina, Italia. Vive a New York City, USA e Palermo, Italia

75. Roberto Gil de Montes

1950, Guadalajara, Messico. Vive a La Peñita de Jaltemba, Messico

76. Nan Goldin

1953, Washington, D.C., USA. Vive a New York City, USA

77. Jane Graverol

1905, Ixelles, Belgio – 1984, Fontainebleau, Francia

78. Laura Grisi

1939, Rodi, Grecia – 2017, Roma, Italia

79. Karla Grosch

1904, Weimar, Germania – 1933, Tel Aviv, Palestina Mandataria (attuale Israele)

80. Robert Grosvenor

1937, New York City, USA. Vive a East Patchogue, USA

81. Aneta Grzeszykowska

1974, Varsavia. Vive a Varsavia, Polonia

82. Sheroanawe Hakihiiwe

1971, Sheroana, Venezuela. Vive a Mahekototeri e Caracas, Venezuela

83. Florence Henri

1893, New York City, USA – 1982, Compiègne, Francia

84. Lynn Hershman Leeson

1941, Cleveland, USA. Vive a San Francisco, USA

85. Charline von Heyl

1960, Magonza, Germania. Vive a New York City e Marfa, USA

86. Hannah Höch

1889, Gotha, Germania – 1978, Berlino, Germania

87. Jessie Homer French

1940, New York City, USA. Vive a Mountain Center, USA

88. Rebecca Horn

1944, Michelstadt, Germania. Vive a Odenwald, Germania

89. Georgiana Houghton

1814, Las Palmas, Isole Canarie, Spagna – 1884, Londra, UK

90. Sheree Hovsepian

1974, Esfahan, Iran. Vive a New York City, USA

91. Tishan Hsu

1951, Boston, USA. Vive a New York City, USA

92. Marguerite Humeau

1986, Cholet, Francia. Vive a Londra, UK

93. Jacqueline Humphries

1960, New Orleans, USA. Vive a New York City, USA

94. Kudzanai-Violet Hwami*

1993, Gutu, Zimbabwe. Vive a Londra, UK Biennale College Arte

95. Tatsuo Ikeda

1928, Saga, Giappone – 2020, Tokyo, Giappone

96. Saodat Ismailova

1981, Tashkent. Vive a Tashkent, Uzbekistan e Parigi, Francia

97. Aletta Jacobs

1854, Sappemeer, Paesi Bassi – 1929, Baarn, Paesi Bassi

98. Geumhyung Jeong

1980, Seul. Vive a Seul, Corea del Sud

99. Charlotte Johannesson

1943, Malmö, Svezia. Vive a Skanör, Svezia

100. Loïs Mailou Jones

1905, Boston, USA – 1998, Washington, D.C., USA

101. Jamian Juliano-Villani

1987, Newark, USA. Vive a New York City, USA

102. Birgit Jürgenssen

1949 – 2003, Vienna, Austria

103. Ida Kar

1908, Tambov, Russia – 1974, Londra, UK

104. Allison Katz

1980, Montréal, Canada. Vive a Londra, UK

105. Bronwyn Katz

1993, Kimberley, Sudafrica. Vive a Johannesburg, Sudafrica

106. Kapwani Kiwanga

1978, Hamilton, Canada. Vive a Parigi, Francia

107. Kiki Kogelnik

1935, Graz, Austria – 1997, Vienna, Austria

108. Barbara Kruger

1945, Newark, USA. Vive a Los Angeles, USA

109. Tetsumi Kudo

1935, Osaka, Giappone – 1990, Tokyo, Giappone

110. Gabrielle L’Hirondelle Hill

1979, Comox, Canada. Vive nei territori non ceduti delle Prime Nazioni Musqueam, Squamish e Tsleil-Waututh

111. Louise Lawler

1947, Bronxville, USA. Vive a New York City, USA

112. Carolyn Lazard

1987, Upland, USA. Vive a New York City e Filadelfia, USA

113. Mire Lee

1988, Seul, Corea del Sud. Vive ad Amsterdam, Paesi Bassi

114. Simone Leigh

1967, Chicago, USA. Vive a New York City, USA

115. Hannah Levy

1991, New York City. Vive a New York City, USA

116. Tau Lewis

1993, Toronto, Canada. Vive a New York City, USA

117. Shuang Li

1990, Monti Wuyi, Cina. Vive a Berlino, Germania e Ginevra, Svizzera

118. Liliane Lijn

1939, New York City, USA. Vive a Londra, UK

119. Candice Lin

1979, Concord, USA. Vive a Los Angeles, USA

120. Mina Loy

1882, Londra, UK – 1966, Aspen, USA

121. Antoinette Lubaki

1895, Bukama, Stato Libero del Congo (attuale Repubblica Democratica del Congo) – ?

122. LuYang

1984, Shanghai. Vive a Shanghai, Cina

123. Zhenya Machneva

1988, Leningrado (attuale San Pietroburgo), Russia. Vive a San Pietroburgo, Russia

124. Baya Mahieddine

1931, Fort de l’Eau (attuale Bordj El Kiffan), Algeria – 1998, Blida, Algeria

125. Maruja Mallo

1902, Viveiro, Spagna – 1995, Madrid, Spagna

126. Joyce Mansour

1928, Bowden, UK – 1986, Parigi, Francia

127. Britta Marakatt-Labba

1951, Idivuoma, Sápmi/Svezia Settentrionale. Vive a Övre Soppero, Sápmi/Svezia Settentrionale

128. Diego Marcon

1985, Busto Arsizio, Italia. Vive a Milano, Italia

129. Sidsel Meineche Hansen

1981, Ry, Danimarca. Vive a Londra, UK

130. Maria Sibylla Merian

1647, Francoforte sul Meno, Libera Città Imperiale del Sacro Romano Impero (attuale Germania) – 1717, Amsterdam, Repubblica Olandese (attuali Paesi Bassi)

131. Vera Molnár

1924, Budapest, Ungheria. Vive a Parigi, Francia

132. Delcy Morelos

1967, Tierralta, Colombia. Vive a Bogotà, Colombia

133. Sister Gertrude Morgan

1900, LaFayette, USA – 1980, New Orleans, USA

134. Sandra Mujinga

1989, Goma, Repubblica Democratica del Congo. Vive a Oslo, Norvegia e Berlino, Germania

135. Mrinalini Mukherjee

1949, Bombay (attuale Mumbai), India – 2015, Nuova Delhi, India

136. Nadja

1902, Saint-André-lez-Lille, Francia – 1941, Bailleul, Francia

137. Louise Nevelson

1899, Perejaslav, Governatorato di Poltava dell’Impero Russo (attuale Ucraina) – 1988, New York City, USA

138. Amy Nimr

1898, Il Cairo, Egitto – 1974, Parigi, Francia

139. Magdalene Odundo

1950, Nairobi, Kenya. Vive a Farnham, UK

140. Precious Okoyomon

1993, Londra, UK. Vive a New York City, USA

141. Meret Oppenheim

1913, Berlino, Germania – 1985, Basilea, Svizzera

142. Ovartaci

1894, Ebeltoft, Danimarca – 1985, Risskov, Danimarca

143. Virginia Overton

1971, Nashville, USA. Vive a New York City, USA

144. Akosua Adoma Owusu

1984, Alexandria, USA. Vive a New York City e Cambridge, USA

145. Prabhakar Pachpute

1986, Sasti, India. Vive a Pune, India

146. Eusapia Palladino

1854, Minervino Murge, Regno delle Due Sicilie (attuale Italia) – 1918, Napoli, Italia

147. Violeta Parra

1917, San Fabián de Alico, Cile – 1967, Santiago, Cile

148. Rosana Paulino

1967, San Paolo. Vive a San Paolo, Brasile

149. Valentine Penrose

1898, Mont-de-Marsan, Francia – 1978, Chiddingly, UK

150. Elle Pérez

1989, New York City. Vive a New York City, USA

151. Sondra Perry

1986, Perth Amboy, USA. Vive a Newark, USA

152. Solange Pessoa

1961, Ferros, Brasile. Vive a Belo Horizonte, Brasile

153. Thao Nguyen Phan

1987, Ho Chi Minh. Vive a Ho Chi Minh, Vietnam

154. Julia Phillips

1985, Amburgo, Germania. Vive a Chicago, USA e Berlino, Germania

155. Joanna Piotrowska

1985, Varsavia. Vive a Varsavia, Polonia e Londra, UK

156. Alexandra Pirici

1982, Bucarest. Vive a Bucarest, Romania

157. Anu Põder

1947, Kanepi, Estonia – 2013, Tallinn, Estonia

158. Gisèle Prassinos

1920, Costantinopoli (attuale Istanbul), Impero Ottomano (attuale Turchia) – 2015, Parigi, Francia

159. Christina Quarles

1985, Chicago, USA. Vive a Los Angeles, USA

160. Rachilde

1860, Cros, Francia – 1953, Parigi, Francia

161. Janis Rafa

1984, Atene. Vive ad Atene, Grecia e Amsterdam, Paesi Bassi

162. Alice Rahon

1904, Chenecey-Buillon, Francia – 1987, Città del Messico, Messico

163. Carol Rama

1918 – 2015, Torino, Italia

164. Paula Rego

1935, Lisbona, Portogallo. Vive a Londra, UK

165. Edith Rimmington

1902, Leicester, UK – 1986, Bexhill-on-Sea, UK

166. Enif Robert

1886, Prato, Italia – 1974, Bologna, Italia

167. Luiz Roque

1979, Cachoeira do Sul, Brasile. Vive a San Paolo, Brasile

168. Rosa Rosà

1884, Vienna, Austria – 1978, Roma, Italia

169. Niki de Saint Phalle

1930, Neuilly-sur-Seine, Francia – 2002, La Jolla, USA

170. Giovanna Sandri

1923 – 2002, Roma, Italia

171. Pinaree Sanpitak

1961, Bangkok. Vive a Bangkok, Tailandia

172. Aki Sasamoto

1980, Kanagawa, Giappone. Vive a New York City, USA

173. Augusta Savage

1892, Green Cove Springs, USA – 1962, New York City, USA

174. Lavinia Schulz e Walter Holdt

1896, Lübben (Spreewald), Germania – 1924, Amburgo, Germania 1899 – 1924, Amburgo, Germania

175. Lillian Schwartz

1927, Cincinnati, USA. Vive a New York City, USA

176. Amy Sillman

1955, Detroit, USA. Vive a New York City, USA

177. Elias Sime

1968, Addis Abeba. Vive ad Addis Abeba, Etiopia

178. Marianna Simnett

1986, Londra, UK. Vive a Berlino, Germania

179. Hélène Smith

1861, Martigny, Svizzera – 1929, Ginevra, Svizzera

180. Sable Elyse Smith

1986, Los Angeles, USA. Vive a New York City, USA

181. Teresa Solar

1985, Madrid. Vive a Madrid, Spagna

182. Mary Ellen Solt

1920, Gilmore City, USA – 2007, Santa Clarita, USA

183. P. Staff

1987, Bognor Regis, UK. Vive a Londra, UK e Los Angeles, USA

184. Sophie Taeuber-Arp

1889, Davos, Svizzera – 1943, Zurigo, Svizzera

185. Toshiko Takaezu

1922, Pepeekeo, USA – 2011, Honolulu, USA

186. Emma Talbot

1969, Stourbridge, UK. Vive a Londra, UK

187. Dorothea Tanning

1910, Galesburg, USA – 2012, New York City, USA

188. Bridget Tichenor

1917, Parigi, Francia – 1990, Città del Messico, Messico

189. Tecla Tofano

1927, Napoli, Italia – 1995, Caracas, Venezuela

190. Josefa Tolrà

1880 – 1959, Cabrils, Spagna

191. Tourmaline

1983, Boston, USA. Vive a New York City, USA

192. Toyen

1902, Praga, Impero Austro-Ungarico (attuale Repubblica Ceca) – 1980, Parigi, Francia

193. Rosemarie Trockel

1952, Schwerte, Germania. Vive a Berlino, Germania

194. Wu Tsang

1982, Worcester, USA. Vive a Zurigo, Svizzera

195. Kaari Upson

1970, San Bernardino, USA – 2021, New York City, USA

196. Andra Ursuţa

1979, Salonta, Romania. Vive a New York City, USA

197. Grazia Varisco

1937, Milano. Vive a Milano, Italia

198. Remedios Varo

1908, Anglès, Spagna – 1963, Città del Messico, Messico

199. Sandra Vásquez de la Horra

1967, Viña del Mar, Cile. Vive a Berlino, Germania

200. Marie Vassilieff

1884, Smolensk, Russia – 1957, Nogent-sur-Marne, Francia

201. Cecilia Vicuña

1948, Santiago, Cile. Vive a New York City, USA

202. Nanda Vigo

1936 – 2020, Milano, Italia

203. Marianne Vitale

1973, East Rockaway, USA. Vive a New York City, USA

204. Raphaela Vogel

1988, Norimberga, Germania. Vive a Berlino, Germania

205. Meta Vaux Warrick Fuller

1877, Filadelfia, USA – 1968, Framingham, USA

206. Laura Wheeler Waring

1887, Hartford, USA – 1948, Filadelfia, USA

207. Ulla Wiggen

1942, Stoccolma. Vive a Stoccolma, Svezia

208. Mary Wigman

1886, Hannover, Germania – 1973, Berlino, Germania

209. Müge Yilmaz

1985, Istanbul, Turchia. Vive ad Amsterdam, Paesi Bassi

210. Frantz Zéphirin

1968, Cap-Haïtien, Haiti. Vive a Port-au-Prince, Haiti

211. Zheng Bo

1974, Pechino, Cina. Vive sull’isola di Lantau, Hong Kong

212. Unica Zürn

1916, Berlino, Germania – 1970, Parigi, Francia

213. Portia Zvavahera

1985, Harare. Vive ad Harare, Zimbabwe * Fuori concorso