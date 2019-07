Bici e turismo: l’Italia è bike friendly e il Trentino batte tutti

In Italia il cicloturismo vale 7,6 miliardi di euro annui. Per il momento solo il 34% del strutture offre servizi ad hoc. Ma le Regioni cercano di investire in questo segmento in forte crescita

Sempre più turisti provenienti da tutto il mondo, amano girare l’Italia in bicicletta. In base ai dati rilevati da Isnart-Unioncamere e Legambiente, la moda del cicloturismo è in crescita: dal 2013 al 2018 le persone che viaggiano in bicicletta sono aumentate del 41%.

Proprio per questo motivo, le città negli ultimi anni si sono attrezzate di servizi e percorsi adeguati per rispondere alle esigenze del crescente numero di viaggiatori che percorrono le ciclovie italiane. Italia Destinazione Ditigale ha voluto indagare il mondo dei bike hotel italiani utilizzando i dati e le analisi di Travel Appeal, una vera e propria soluzione di Intelligenza Artificiale che consente di raccogliere e analizzare in tempo reale i dati online del settore viaggi, trasformandoli in strategie applicabili dagli operatori turistici per migliorare la loro reputazione online.

Le possibilità di crescita sono ancora enormi: in Italia solo il 34% delle strutture, che solitamente sono resort o campeggi, offrono servizi dedicati agli amanti delle due ruote: la disponibilità di bici in affitto (58%) o gratuite (22%) con inoltre, nel 15% dei casi dei tour guidati in bici a pagamento.

Le regioni stanno investendo e credono sempre di più in questo prodotto per attirare una nuova fetta di turisti e incentivare un turismo rispettoso dell’ambiente. Ora come ora, grazie a questo settore, si contano 77,6 milioni di turisti, pari all’8,4% dell’intero movimento turistico in Italia. L’apporto economico del cicloturismo (ribattezzato PIB – Prodotto Interno Bici -) si attesta 7,6 miliardi di euro annui.

Il Trentino, secondo Travel Appael, oltre ad aver fatto delle Dolomiti Paganella Bike uno dei distretti bike di maggior successo in Europa, si aggiudica il primo posto per incidenza di strutture amiche dei ciclisti. I dati parlano da soli: 410 chilometri di piste ciclabili, 500 itinerari di mountain bike, 8 bike park, 14 bicigrill e un ampio numero di eventi sportivi.