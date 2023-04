Berlusconi malato: ha la leucemia. Al San Raffaele ha iniziato la chemioterapia. Ecco le ultime notizie

Le sue condizioni di salute sono ritenute serie ma stabili – Fonti mediche parlano di una possibile forma di leucemia per cui avrebbe già iniziato la chemioterapia

Silvio Berlusconi è malato: si parla di leucemia. Una situazione delicata ma stabile per il leader di Forza Italia, 86 anni, mentre i medici stanno provando a ristabilire una corretta ossigenazione del sangue per alleviare lo stress del sistema cardiovascolare e respiratorio. Ma destare maggiore preoccupazione sarebbero i problemi ematici dovuti a una forma di leucemia, per la quale mercoledì 5 aprile ha iniziato la chemioterapia. È questo il quadro tracciato da fonti qualificate dopo la prima notte di ricovero da ambienti vicini al Cav, assistito all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva dopo aver accusato un affanno respiratorio. Il problema ai polmoni sarebbe una conseguenza della leucemia.

Non sarà emesso nessun bollettino medico sulle condizioni di salute di Berlusconi per tutta la giornata, aggiungono le fonti mediche del San Raffaele. Infatti, neanche ieri non era stato reso noto alcun bollettino. Smentita anche la presunta conferenza stampa del professor Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi e primario della terapia intensiva, cardiologica e cardiochirurgia del San Raffaele, che ieri all’uscita dell’ospedale si è limitato a dire: “Andate a dormire”.

Berlusconi malato di leucemia: ultime notizie

Solo 10 giorni fa, lunedì 27 marzo, Berlusconi era entrato al San Raffaele per “esami di controllo”. Ad appena una settimana di distanza dal rientro ad Arcore, il ritorno a sorpresa al San Raffaele: anche se stavolta le prime indiscrezioni parlano di problemi respiratori legati a una recidiva di polmonite: due anni fa ha già affrontato e superato una polmonite bilaterale dovuta al Covid-19.

A dare l’allarme la visita di ieri tutti i figli – Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi – e del fratello Paolo, oltre alla presenza fissa della compagna Marta Fascina, arrivata con lui al San Raffaele mercoledì mattina e rimasta al suo fianco per tutta la notte. La situazione sarebbe grave ma stazionaria, si apprende in ambienti vicini all’ex presidente del Consiglio, che avrebbe inziato già ieri la chemioterapia. Sempre secondo fonti sanitarie, i pesanti problemi di ossigenazione, che hanno messo a dura prova il sistema cardiovascolare e quello respiratorio, a rischio di infezioni, compresa la polmonite, potrebbero derivare anche da difficoltà del funzionamento del midollo spinale.