Bentivogli: “Premiare la sostenibilità per un nuovo 1° Maggio”

Lunedì 29 aprile alla Feralpi di Lonato del Garda si tiene la quarta edizione della Festa nazionale del lavoro sostenibile promossa dalla Fim-Cisl

Si terrà lunedì 29 aprile alle 16 presso Feralpi Siderurgica, a Lonato del Garda (Bs) la quarta edizione della Festa nazionale del lavoro sostenibile, organizzata da Fim Cisl, il sindacato dei metalmeccanici della Cisl, insieme con NeXt, il Cash Mob Etico. L’iniziativa, che coinvolge la cittadinanza, è mirata a supportare le imprese rispettose dei lavoratori e dell’ambiente, attraverso la realizzazione di eventi di promozione e consumo responsabile collettivo, per premiare la sostenibilità sociale, ambientale e per relazioni sindacali positive.

L’evento quest’anno avrà al centro la premiazione dell’azienda Siderurgica Feralpi per la sostenibilità ambientale e della filiera dei fornitori incentrata sulle imprese del territorio. Ma anche per i progetti di reinserimento che l’azienda porta avanti con la Casa Circondariale di Verziano e il Carcere di Opera: dalla reclusione all’inclusione. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno Marco Bentivogli Segretario generale Fim Cisl, Leonardo Becchetti fondatore di NeXt e ideatore della pratica del Voto col Portafoglio, Roberto Rossini Presidente Acli, Emilio Del Bono Sindaco di Brescia, Giuseppe Pasini presidente Gruppo Feralpi e AIB; interverrà Ugo Duci Segretario generale Regionale Cisl Lombardia. Seguirà un aperitivo della Cooperativa sociale articolo 21.

“Abbiamo scelto il voto col portafoglio come strumento di lotta sindacale – ha detto il segretario generale di Fim Cisl Marco Bentivogli -, premiare le aziende che rappresentano buone pratiche ha più efficacia dell’esaltazione di tutto ciò che va male. L’iniziativa a Brescia vuole rappresentare un prologo alla festa del 1 Maggio, un momento nato ormai quattro anni fa nella terra di Don Peppe Diana, premiando le aziende che lottano per la legalità e la sostenibilità, che ci ha portato in questi anni nelle Marche, Milano e quest’anno a Brescia, dove “premiamo” insieme a NeXt l’azienda siderurgica Feralpi che negli anni ha fatto della sostenibilità ambientale, sociale e sindacale un modello di sviluppo e crescita che dall’azienda si è esteso all’intero territorio, come cultura capace di orientare i comportamenti delle imprese, dentro e fuori il perimetro aziendale, verso produzioni e comportamenti sostenibili. Una scelta vincente anche sul piano economico perché i dati ci dicono che le imprese sostenibili sono anche quelle più solide dal punto di vista economico”.

Se vogliamo difendere – ha aggiunto Leonardo Becchetti – la dignità del lavoro secondo una nuova concezione del primo maggio che metta al centro le persone e l’ambiente, dobbiamo farlo premiando quelle aziende che sono all’avanguardia nella creazione di lavoro sostenibile. Il 29 aprile con NeXt e FIM Cisl voteremo col portafoglio per alcune delle aziende di economia civile più innovative dal punto di vista sociale, ambientale e tecnologico, dal settore metalmeccanico (come Feralpi) a quello dell’agricoltura sociale e della moda etica (come 21grammi e Altremani)”.