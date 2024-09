Beni di lusso: Investire in borse di importanti marchi è ancora interessante? Le prossime aste ce lo diranno

Sono anni di fermento per le borse di lusso, dai marchi più prestigiosi, che vengono vendute alle aste online con aggiudicazioni anche al di sopra del loro reale valore, ma con la crisi del lusso, che sta investendo la moda, gli orologi e altri beni, in corso cosa succederà nel prossimo periodo agli accessori come le ambite “handbags”

In questo semestre abbiamo avuto modo di vedere un cambiamento importante dei beni di lusso che viene registrato in tutti i settori con un calo evidente delle vendite a causa di molteplici fattori di cui abbiamo già parlato. Sarà interessante vedere come il segmento dell’accessorio reagirà, visto che sono coloro che hanno collezionato interi patrimoni di borse a metterle sul mercato vi è forse il timore che possano perdere improvvisamente valore e perciò l’investimento? perchè di investimento si tratta. Sarà perciò interessante attendere i risultati dell’asta online : Unlocking the Orange Dream: Handbags from an Important Private Collection, che propone Christies’ Parigi dal 30 ottobre al 13 novembre 2024. Viste le stime, ancora accessibili, gli appassionati di questi oggetti di lusso, giocheranno tra loro per rialzare o semplicemente staranno a guardare?

Una collezione di 200 borse di lusso

Una collezione che mette in risalto una rara collezione privata europea, accuratamente assemblata nel corso di più di due decenni. Questa collezione, che comprende quasi 200 borse di lusso, comprende una vasta gamma di colori e modelli, con una forte enfasi sulle creazioni Hermès. Dalla fine degli anni ’90 agli anni 2000, mette in risalto la creatività e il lusso senza pari di Hermès. Pezzi degni di nota includono gli iconici modelli Birkin, Kelly e Constance, insieme a edizioni limitate e ordini personalizzati realizzati con materiali esotici.

Tra i pezzi di spicco c’è la Birkin Nuage (stima: 60.000-80.000 euro) celebrata per le sue caratteristiche rare e ricercate. La collezione comprende i modelli preferiti dai collezionisti dell’epoca di Jean Paul Gautier, tra cui la So Black Kelly (stima: € 15.000-20.000) e la So Black Birkin (stima: € 20.000-30.000), famose per l’elegante eleganza monocromatica, nonché la Shadow Birkin (stima: €15.000-20.000), che offre un look drammatico e sofisticato, creato per sembrare come se la Birkin fosse incisa nella pietra. Inoltre, la collezione presenta la stravagante Candy Collection Tiny Micro Mini Birkin e Kelly (stima: € 10.000-15.000), un’interpretazione giocosa e minuscola dei design iconici di Hermès, e la collezione Ghillies, ogni pezzo che mette in mostra l’innovazione e la creatività di Hermès. Un esempio degno di nota di questa serie è la Birkin Ghilles in edizione limitata in coccodrillo porosus di Borgogna lucido e opaco (stima: € 30.000-36.000). Altri pezzi notevoli sono il Lakis Kelly (stime da € 8.000-10.000 a € 14.000-18.000), apprezzato per la sua struttura elegante, e i modelli Touch (stima € 12.000-18.000) e Cargo (stime da € 15.000-20.000 a € 20.000-26.000), che rappresentano stili distintivi e rari.

La vendita rivela anche pezzi esclusivi prodotti in edizioni limitate o per ordini speciali

L’Hermès Quelle Idole in pelle Gulliver si distingue per il suo design distintivo e il vivace colore arancione (stima: € 20.000-26.000). Allo stesso modo, la Kelly Doll in edizione limitata in pelle Epsom nata è offerta in affascinanti tonalità viola e limone (stima: € 20.000–26.000). Parallelamente a questa straordinaria vendita di collezione privata, Christie’s offre Handbags Online: The Paris Edit fino al 14 ottobre, presentando una squisita selezione di borse Hermès insieme ad articoli degni di nota di altri marchi prestigiosi, tra cui borse Chanel, bauli Louis Vuitton e mini borse Lady Dior. Questa vendita offre rare opportunità per acquisire pezzi esclusivi e investire in modelli eccezionali e senza tempo di molteplici marchi iconici.