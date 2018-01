Bei: nel 2017 record di finanziamenti per l’Italia, oltre 12 miliardi

Il dato in crescita del 10% rispetto al 2016 e pari allo 0,6% del Pil, fa dell’Italia il primo Paese beneficiario in Europa tra gli stati membri.

Record di finanziamenti per l’Italia, da parte della Banca europea degli investimenti (Bei). Solo nel 2017 infatti Roma ha ricevuto prestiti per 12,3 miliardi, una cifra mai così alta e che permette di raggiungere, nel decennio tra il 2008 e adesso, la cifra tonda di 100 miliardi di finanziamenti, ricevuti dall’ente europeo e che hanno sostenuto investimenti del valore di oltre 270 miliardi, attraverso 119 operazioni. Nel solo 2017 grazie a questi finanziamenti sono state aiutate 39.700 piccole e medie imprese e preservati o creati 542.500 relativi posti di lavoro.

Il dato degli oltre 12 miliardi di finanziamenti ricevuti, in crescita del 10% rispetto al 2016 e pari allo 0,6% del Pil, fa dell’Italia il primo Paese beneficiario in Europa tra gli stati membri, ed è stato diffuso da Bei e ministero dell’Economia nel corso di una conferenza stampa con il ministro Pier Carlo Padoan e il vicepresidente Bei e presidente del Fondo europeo per gli investimenti Dario Scannapieco.

“Esprimo grande soddisfazione per quello che è stato fatto nel 2017 ma anche prima in termini di collaborazione con la Bei, che si basa su un lavoro costruttivo e su grandi sinergie. Io sono convinto, ma non vi dico il numero che ho in mente, che se la leva degli investimenti fosse pienamente utilizzata la nostra crescita, sia congiunturale sia strutturale, il suo potenziale, sarebbe molto più elevata”, ha detto il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.