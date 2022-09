Because of Many Suns: Ines Di Folco è la vincitrice del premio artisti emergenti promosso dalla Collezione Taurisano

Inès Di Folco (Parigi, 1993) con l’opera “Constellation” è l’artista vincitrice della seconda edizione di “Because of Many Suns”, il premio-acquisizione promosso da Collezione Taurisano nell’ambito della fiera Art-o-rama di Marsiglia

L’opera, presentata dalla galleria Sissi Club di Marsiglia, propone una rappresentazione ciclica del tempo, in cui reminiscenze di volti e paesaggi squarciano l’oscurità. Disposte a spirale come a comporre una galassia, le figurazioni danno ritmo alla tela e suggeriscono mondi fantastici. Ispirato al film “Silvestre” (1981) del regista João César Monteiro.

Ad assegnare la vittoria del premio “Because of Many Suns” è stata la giuria composta da Sveva Taurisano, collezionista, Carolina Ciuti, curatrice del Premio e direttrice di exibart.es e del festival dedicato alla video arte LOOP, Joseph Awuah-Darko, collezionista e conoscitore d’arte, e Muriel Enjarlan, direttrice del FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) della regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, collezione pubblica regionale di arte contemporanea finanziata dalle regioni, dal Ministero della Cultura francese e dai comuni, con il quale, dopo un complesso iter, Collezione Taurisano ha stretto una collaborazione.

La dichiarazione di Carolina Ciuti, curatrice del premio “Because of Many Suns”

“Arrivato alla sua seconda edizione, Because of Many Suns si consolida come premio specificamente pensato per dare supporto agli artisti emergenti. Una delle sue particolarità risiede, infatti, nel voler accompagnare * vincitor* molto oltre il momento dell’acquisizione, attraverso azioni come la donazione dell’opera ad una istituzione pubblica, la diffusione di informazioni relative al lavoro sui social network e la pubblicazione di testi curatoriali e di approfondimento da parte di figure di spicco nel mondo dell’arte contemporanea. In questo senso, la vittoria di Inès Di Folco rispecchia completamente lo spirito di questa iniziativa. Spesso per artist* giovan* risulta complesso accedere a canali istituzionali e/o commerciali ed è proprio qui che Because of Many Suns vuole intervenire.”

Il Premio “Because of Many Suns” è stato istituito durante il primo lockdown del 2020 e il suo titolo è stato ideato dal collettivo artistico transdisciplinare Apparatus 22, con l’obiettivo di riflettere su concetti come la generosità, la cura e la vitalità. “Because of Many Suns” si riferisce quindi al premio come a un raggio di sole che nutre le giovani pratiche artistiche, rivendicando al contempo la costruzione di un ambiente più favorevole alle arti. La veste grafica è stata ideata dagli stessi Apparatus 22 in collaborazione con l’art-director Otilia Fiastru.