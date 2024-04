Basilicata, vince il centrodestra: Bardi confermato presidente con il 56% dei voti, Marrese al 42%. Crolla M5S

Dopo l’Abruzzo, il centrodestra, con l’appoggio di Renzi e Calenda, si conferma alla guida della Basilicata. FdI primo partito. La Lega fanalino di coda del centrodestra, al M5S il 7,66%

Il centrodestra vince le elezioni in Basilicata ottenendo la larga riconferma di Vito Bardi. Perde, e di parecchio, il campo largo, che paga a caro prezzo diatribe e giravolte, ma soprattutto l’appoggio di Azione e Italia Viva al governatore uscente (anche a causa dei veti imposti dal M5S). Con quei voti, infatti, la battaglia sarebbe stata al fotofinish. La partita delle regionali finisce dunque 2-1 per il centrodestra, che oltre alla Basilicata ha conquistato anche l’Abruzzo. Al centrosinistra rimango solo la Sardegna e una profonda riflessione da fare in vista delle elezioni europee di giugno. Nella maggioranza però non è da sottovalutare “l’effetto Lega” alle prese con un dibattito interno sulla leadership che il risultato lucano potrebbe contribuire ad esacerbare.

Elezioni in Basilicata: i risultati definitivi

I risultati definitivi dello scrutinio delle elezioni regionali, consegnano la vittoria al candidato del centrodestra Vito Bardi che è stato confermato governatore della Basilicata con il 56,63% dei voti. Piero Marrese del centrosinistra si è invece fermato al 42,16% dei consensi.

Al terzo candidato Eustachio Follia è andato l’1,21%.

Per quanto riguarda le forze politiche, Fratelli d’Italia è il partito il partito più votato, con il 17,39%. Segue il Partito democratico col 13,87%.

Nella coalizione di centrodestra Forza Italia ottiene il 13,01% dei voti e distanzia la Lega che si ferma al 7,81% dei consensi. Azione è al 7,51%. Orgoglio lucano (dove sono confluiti i renziani) è al 7,03%.

Nel centrosinistra, il Movimento 5 stelle ottiene solo il 7,66%, dietro a Basilicata casa comune (11,18%).

Le reazioni

“Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche”, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il suo partito con ironia parla di “Effetto monologo in Basilicata”, con un riferimento al caso Scurati: “Non ci hanno visti arrivare perché impegnati a rileggere il famoso monologo”. “Grande soddisfazione” arriva dalla Lega, per “l’ennesimo largo successo del centrodestra unito”. Ma soprattutto da FI. “Ha vinto il centrodestra unito. Hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro Buon Governo per altri 5 anni”, il tweet di Antonio Tajani, che è riuscito a convincere gli alleati a puntare ancora sull’ex generale della Guardia di finanza che nel 2019 ottenne l’investitura da Silvio Berlusconi.

Vito Bardi parla di “una vittoria chiara”, e ringrazia “i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta. É una grande responsabilità che sento verso tutti loro, anche verso i lucani che non mi hanno votato o che non si sono recati alle urne. Continuerò ad essere il Presidente di tutti”.

“Ringrazio Piero Marrese perché ha fatto una battaglia molto difficile. Ci si è arrivati tardi. Siamo arrivati a questo appuntamento elettorale dopo aver fatto molti errori. È successo di tutto. Penso che il risultato sia l’effetto degli errori che ci sono stati nella composizione della coalizione. Con M5S c’è la necessità di stabilire alcuni regole che devono valere sempre. Occorre darci un perimetro. Non si può, di volta in volta, decidere in maniera diversa”, ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, esponente del Pd.

Un’analisi che ha irritato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, il deputato Arnaldo Lomuti: “Non capisco cosa voglia intendere, al suo posto sarei un pò più cauto a ricercare responsabilità”.