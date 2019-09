Barcolana a Trieste, Generali presenta un’edizione green

La regata più grande del mondo prende il via domenica 13 ottobre: il Leone è lo sponsor principale da 40 anni – La vela come metafora del rapporto tra uomo e ambiente: sarà un’edizione “green”.

Ambiente, climate change, diversity sono i temi protagonisti delle iniziative di Generali per la 51esima edizione della regata velica Coppa d’Autunno “Barcolana” di Trieste, la regata più grande del mondo e di cui Generali è presenting partner e sponsor principale da oltre 40 anni. Generali collabora attivamente per supportarne la crescita, in Italia e nel mondo. Nel corso delle giornate di ottobre che precedono l’appuntamento velico Generali promuoverà due progetti che vedono il mare protagonista, “Generali Sea Talk” e “The Human Safety Net ti svela il mare”.

La vela come metafora del rapporto tra uomo e ambiente e come spazio ideale per l’integrazione di culture e generi diversi saranno i temi alla base di “Generali Sea Talk”, il dialogo che coinvolge due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song, venerdì 11 ottobre 2019. Caffari e Song porteranno le loro personali testimonianze per sostenere la diversity come elemento fondamentale per la formazione di una società sempre più aperta e inclusiva e affronteranno il tema della salvaguardia dell’ecosistema marino. L’incontro sarà ospitato nei rinnovati spazi di Palazzo Berlam, storica sede di Generali sul fronte mare di Trieste e luogo iconico per la comunità, riportato a nuova vita grazie al progetto di ristrutturazione di Generali affidato all’architetto di fama internazionale Mario Bellini.

“The Human Safety Net ti svela il mare” è il progetto dedicato ai bambini del Villaggio per Crescere di Trieste e alle famiglie delle microaree, promosso e realizzato da “The Human Safety Net”, l’iniziativa globale di Generali dedicata alle comunità. Domenica 6 ottobre i bambini e le loro famiglie saliranno a bordo di una motonave per una “lezione di vela e mare”, che consiste in una visita guidata in Golfo di Trieste, da Muggia a Duino e ritorno. The Human Safety Net ti svela il mare prevede attività divulgative sulla salute del mare a cura del WWF e la presenza a bordo dei “nonni velisti” della SVBG che eseguiranno laboratori di nodi e meteorologia.

“Barcolana – ha commentato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola – è una manifestazione sportiva che sempre di più si qualifica per l’attenzione a temi d’attualità. Generali, storicamente al suo fianco, ne condivide lo spirito, supportandone da sempre le iniziative e promuovendone di nuove cogliendo i cambiamenti nella società, per offrire a tutti un’esperienza divertente, positiva, sostenibile, di crescita”. Nelle giornate di Barcolana inoltre il pubblico della manifestazione potrà visitare lo stand Generali, per la prima volta allestito in Piazza Unità d’Italia.

All’insegna della promozione di una transizione “verde” sarà lo stand Generali, che proporrà un orto verticale e presenterà a grandi e piccoli contenuti e attività per approfondire temi della sostenibilità, in collaborazione con il WWF che verrà ospitato nello stand.