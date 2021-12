Banco Santander condannato a risarcire Orcel con 68 milioni

La Corte di Madrid dà ragione al manager italiano, cui la Banca spagnola aveva proposto la poltrona di Ceo, salvo poi ritirare l’offerta – La replica dell’istituto: “Vinceremo in Appello”

Banco Santander deve versare un risarcimento da 68 milioni di euro ad Andrea Orcel, attuale amministratore delegato di Unicredit (di cui proprio ieri ha illustrato il nuovo piano industriale). Lo ha stabilito il Tribunale di Madrid, giudicando illecito il comportamento della Banca spagnola, che aveva proposto al manager italiano la poltrona di Ceo per poi ritirare l’offerta. Secondo il giudice, l’accordo fra le parti deve essere considerato alla stregua di un contratto valido, che l’istituto ha deciso di non rispettare agendo in maniera “unilaterale e ingiustificata”.

Il risarcimento comprende 17 milioni come bonus di firma, 35 milioni a copertura degli incentivi di lungo periodo, 5,8 milioni per due annualità della remunerazione target e 10 milioni per danni morali e reputazionali. La cifra stabilita dalla corte è comunque inferiore a quella chiesta da Orcel (76 milioni), che lamenta di aver perso anche diversi milioni di dollari relativi ai compensi che – in assenza della proposta di Santander – avrebbe ricevuto da Ubs, suo precedente datore di lavoro.





La replica del colosso bancario spagnolo non si è fatta attendere: “Siamo fortemente in disaccordo con la sentenza – ha dichiarato un portavoce dell’istituto iberico – Il consiglio di Santander è fiducioso che avremo successo in Appello, come già accaduto per le due denunce penali già esaminate dai giudici in relazione a questa vicenda”.