Banco Bpm tratta per cessione Npl leasing da 778 milioni

Ugo Bertone | 29 Marzo 2019, 8:39

Oggi ultima chiamata per il piano May per un'uscita ordinata del Regno Unito dall'Europa - Ripresi i colloqui tra Usa e Cina sui dazi - Fed: la recessione non ci sarà - In bilico l'assemblea di Tim tra accordo o nuovi scontri - Bankitalia, le nuove nomine piacciono a Lega e Cinque Stelle