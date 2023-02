Banco Bpm: raggiunto l’accordo sulla contrattazione aziendale. Premio di 1500 euro in welfare

Accordo raggiunto sulla contrattazione di secondo livello. Soddisfazione di First CISL le intese raggiunte. Concordate anche 250 uscite e 160 nuove assunzioni

Raggiunto l’accordo sulla contrattazione aziendale al gruppo Banco Bpm. Oltre ad un importante riconoscimento economico pari 1.500 euro in welfare, sono stati definiti più accordi i quali prevedono la proroga dei trattamenti di secondo livello, un ampliamento con ulteriori 250 uscite tramite il Fondo di Solidarietà di Settore e l’ impegno aziendale per 160 assunzioni, la proroga delle giornate di sospensione volontaria, dei trattamenti indennitari ex Sgs, il rinnovo della contribuzione aziendale per le coperture assicurative inerenti al Fondo Pensioni Banco Popolare e dell’accordo su Politiche commerciali e organizzazione del lavoro.

Accordo sul premio aziendale: i commenti

“È stata una trattativa complessa – commenta il segretario nazionale di First Cisl Domenico Iodice -condotta con responsabilità ed efficacia nel perseguimento dell’obiettivo: la messa in sicurezza dell’impianto normativo della contrattazione e la garanzia di una migliore conciliazione di vita e di lavoro, con un nuovo accordo collettivo su lavoro agile, smart learning anche per la rete, e con la valorizzazione del telelavoro per specifici bisogni delle persone, in armonia con le previsioni del contratto collettivo nazionale”. “Finalmente è stato dato il giusto riconoscimento economico al contributo delle colleghe e dei colleghi agli importanti risultati economici del gruppo Banco Bpm”, spiega la segretaria responsabile di gruppo Cristina Cavina, che aggiunge: “L’insieme degli accordi firmati, oltre al rinnovo di importantissimi trattamenti in scadenza, come i percorsi di carriera, le previsioni sulla mobilità e su part time, permessi, condizioni al personale, buono pasto e tante altre cose, garantisce stabilità di prospettiva e fiducia alle persone che rappresentiamo. È questo il migliore viatico per le ulteriori sfide che ci aspettano”.