Banco Bpm, piano ambizioso per oltre 1 miliardo di utile nel 2024

I conti sono arrivati insieme al nuovo piano industriale della banca guidata da Castagna. Previsti: digitale, crescita dei volumi, bancassurance internalizzata, messa a regime delle fabbriche prodotto. Ottimizzazione dell’asset management

Banca Bpm, istituto guidato da Giuseppe Castagna, chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile netto di 472 milioni di euro, in crescita del 79,8% rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’utile netto adjusted (rettificato) si è attestato a 565 milioni di euro, mentre il risultato della gestione operativa è salito a 1,53 miliardi (+20,8%). Questo conferma il «trend positivo sui ricavi», cresciuti del 10,5% a 3,42 miliardi, «e sul contenimento dei costi registrato negli ultimi trimestri». Relativamente poi ai coefficienti patrimoniali, il Cet1 fully phased è pari al 13,3% (in crescita rispetto al 12,9% di fine giugno 2021). Il texas ratio (l’indice che misura il rapporto fra il valore netto dei crediti deteriorati e il patrimonio netto tangibile del gruppo) è in ulteriore miglioramento al 29,2% rispetto al 38,6% di fine 2020. Solo nel terzo trimestre, l’utile netto è stato di 110,7 milioni di euro, superiore al consensus di 74 milioni.





I conti dei primi nove mesi sono arrivati con l’approvazione del piano industriale 2021-2024. Che si basa su tre pilastri chiave, sintetizzati nel titolo «delivering value in a new growth-oriented environment». E precisamente: capacità continua di generare ricavi, attento controllo dei costi e contenuto profilo di rischio.

Nel dettaglio, il piano prevede il conseguimento di un utile di circa 740 milioni di euro nel 2023 e di oltre 1 miliardo nel 2024, con una crescita media annua del 33,4% rispetto ai 330 milioni del 2020. I ricavi sono stimati crescere mediamente del 2,4% annuo a 4,6 miliardi nel 2024 (a 4,3 miliardi nel 2023), mentre la crescita del risultato operativo è attesa nell’ordine del 6% annuo a oltre 2,1 miliardi nel 2024 (1,9 miliardi nel 2023). Per gli azionisti è previsto un payout nell’arco di piano pari al 40%.

Sono «obiettivi ambiziosi ma raggiungibili anche grazie al consolidato track-record realizzato in questi anni», ha commentato Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm. «È guidato da priorità strategiche che mirano a remunerare in maniera significativa gli azionisti, a incontrare le aspettative degli altri principali stakeholder (clienti, colleghi, autorità di vigilanza) e a raccogliere le opportunità offerte da processi in corso quali la digitalizzazione e la sostenibilità», ha detto ancora Castagna. «Tutto questo con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Banco Bpm come solida banca del Paese, punto di riferimento per famiglie, imprese e comunità». Il piano «si fonda su saldi presupposti sia per quanto riguarda lo scenario macroeconomico in ripresa, stimolato tra l’altro dall’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia in riferimento alla solidità del gruppo e alla sua capacità di agire in contesti di trasformazione», ha poi sottolineato.

L’istituto guidato da Castagna punta poi all’autonomia nel business assicurativo, sul modello di Intesa Sanpaolo, e per quanto riguarda le altre fabbriche prodotto si aspetta un contributo all’utile delle partecipazioni relativo a Anima, Agos e alla bancassurance pari «a circa 270 milioni nel 2024». Scorrendo il piano, infatti, si legge che è prevista «la completa internalizzazione della bancassurance il cui contributo sarà pari a circa 125 milioni nel 2024». I punti chiave sono molto chiari: il nuovo modello commerciale è «digital-driven», la crescita di volumi e redditività dei core business «farà leva su digitalizzazione, competenze distintive e franchise value e sul valore aggiunto delle nostre banche specializzate». Infine è prevista la «messa a pieno regime delle fabbriche prodotto, ottimizzando il rafforzamento del modello di business connesso alla bancassurance e all’elevato potenziale di crescita nell’asset management e nel credito al consumo».