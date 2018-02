Banco Bpm, finanziamento da 100 milioni di euro al Gruppo Carraro

Dopo il prestito obbligazionario per 180 milioni di Euro, appena sottoscritto, una nuova operazione volta a riorganizzare la struttura finanziaria del Gruppo Carraro.

il Gruppo Carraro e Banco Bpm hanno siglato un accordo di finanziamento pluriennale per un ammontare massimo pari a 100 milioni di Euro.

L’operazione si affianca al bond di 180 milioni di Euro appena emesso da Carraro International ed

è mirata a sostenere i fabbisogni operativi a breve e medio termine derivanti dall’attesa crescita del Gruppo

padovano che pochi mesi fa ha comunicato alla comunità finanziaria il nuovo business plan.

Carraro è un gruppo internazionale attivo nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, con un fatturato consolidato 2016 di 593,7 milioni di euro.

“L’accordo con Banco Bpm rappresenta una nuova e fondamentale tappa che consentirà di completare il

processo di riorganizzazione della copertura del fabbisogno finanziario del Gruppo e, ora che può

considerarsi terminata la fase di ristrutturazione, di sostenere la normale operatività in linea con il nuovo

piano industriale di recente presentato al mercato”, ha commentato Enrico Gomiero, CFO del Gruppo

“Banco Bpm intende assistere le realtà industriali italiane nel loro percorso di crescita, accompagnandole

con servizi ad elevato valore aggiunto in grado di generare vantaggi competitivi difendibili nel tempo. –

commenta così Luca Manzoni, responsabile Corporate di Banco BPM – Coerentemente con questa

proposizione, Banco BPM ha deciso di sostenere l’esperienza e la competenza di un’eccellenza italiana come

il Gruppo Carraro. Un esempio di come la Banca stia assecondando il miglioramento dello scenario

macroeconomico, dopo gli anni di crisi economica, consentendo al Gruppo Carraro di rafforzare la propria

leadership e di tornare a un percorso di crescita nel proprio core business.”.

Il finanziamento, organizzato da Banco Bpm, è strutturato in due linee di credito, una Term Loan Amortizing

e una Revolving Credit Facility con scadenza nel 2023, prevede la possibilità per un numero limitato di

banche di relazione di affiancarsi a Banco Bpm ed è subordinato alla definizione di un contratto di

finanziamento a condizioni di mutua soddisfazione per le parti sulla base dei termini e condizioni già

individuati nel documento sottoscritto quest’oggi.