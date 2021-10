Banco Bpm: ecco il programma per contribuire al Recovery Plan

L’obiettivo del programma è quello di affiancare imprese, pubblica amministrazione e terzo settore nell’utilizzo delle risorse del Pnrr attraverso prodotti e servizi dedicati

Banco Bpm ha annunciato il lancio di un programma dedicato alla realizzazione degli obiettivi di Next Generation Italia. Il progetto, di cui è responsabile Giovanni Landolina, ha lo scopo di supportare le imprese, il terzo settore e la Pa, aiutandoli ad accedere ai fondi europei stanziati per finanziare le sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Nell’ambito degli obiettivi fissati dal Recovery, la banca metterà a disposizione prodotti e servizi che consentiranno ai soggetti interessati di utilizzare i Fondi Pnrr e renderne massimi gli effetti positivi anche attraverso la costituzione di plafond dedicati. “Banco BPM, in particolare, si propone di fare in modo che i benefici della trasformazione in atto siano alla portata di tutti i soggetti economici, in continuità con le positive esperienze maturate con l’offerta di servizi per la digitalizzazione delle imprese, il Plafond Investimenti sostenibili da 5 miliardi di euro, i prodotti connessi al Super/Eco bonus e attraverso l’emissione del primo Social Bond Banco Bpm da 500 milioni di euro per finanziare le pmi colpite dall’emergenza pandemica”, si legge nella nota della società.

«L’Italia sta attraversando una fase di grande recupero di fiducia a livello europeo, sia dal punto di vista politico sia economico – commenta Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm – ed è in questo quadro già positivo che le occasioni derivanti dalle risorse e dagli obiettivi del Pnrr possono essere la chiave per trasformare profondamente il nostro Paese, dando l’avvio a un periodo di crescita e di opportunità anche e soprattutto per i giovani». «Banco Bpm – prosegue Castagna – intende contribuire con il massimo impegno al programma pluriennale Next Generation Italia, affinché le risorse disponibili nell’ambito del Pnrr raggiungano tutti i settori economici e produttivi determinando un potente effetto volano in grado di delineare un vasto orizzonte di rinnovamento e di sviluppo per il Paese».