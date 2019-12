Banco Bpm e Alphabet, insieme nel lungo noleggio

L’Istituto di credito e la società del gruppo Bmw specializzata nella fornitura di servizi innovativi di mobilità hanno siglato un accordo che li vedrà insieme nell’offerta di soluzioni per il noleggio

Banco Bpm e Alphabet hanno firmato una partnership commerciale che li vedrà insieme nell’offerta di soluzioni per il noleggio a lungo termine a tutti i clienti della banca.

“Attraverso questo accordo Banco BPM può ampliare la propria gamma di offerta, mettendo a disposizione servizi non finanziari ad alto valore aggiunto in grado di soddisfare in modo più ampio i bisogni di tutti coloro – privati e aziende – che sono interessati al servizio di noleggio a lungo termine. Inoltre, la dimensione internazionale di Alphabet e la sua appartenenza al Gruppo BMW, leader del mercato automobilistico, ci permette di garantire che la nostra offerta in tale ambito sia in linea con i migliori standard di mercato”, ha detto Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm.

Il noleggio a lungo termine sta prendendo molto piede sul mercato, rappresentando una soluzione innovativa per offrire mobilità a tutte le tipologie di imprese, liberi professionisti e privati, e liberando il cliente da obbligo di acquisto, gestione, manutenzione e rivendita del veicolo. A fronte del pagamento di un canone mensile fisso, consente di disporre di un’autovettura con tutti i servizi necessari: assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione pneumatici invernali, tasse automobilistiche e vettura sostitutiva.

L’accordo garantisce alla clientela di Banco Bpm a partire dal prossimo mese – gennaio 2020 – di scegliere tra diversi pacchetti di servizi l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Il servizio, disponibile nelle filiali di Banco Bpm, sarà esteso anche attraverso le piattaforme digitali di internet banking del gruppo.

Il noleggio a lungo termine sta sostituendo altre forme di finanziamento, prospettandosi come formula maggiormente rispondente alle nuove esigenze dei clienti. Questo dato è confermato dalla quota di mercato del noleggio a lungo termine sul totale immatricolato auto che si mostra in costante crescita, passando dal 6% del 2010 al 14% del 2019.

A parità di modello e di percorrenza, si stima una convenienza media del 15% rispetto alla proprietà, senza contare altri vantaggi come la mancata immobilizzazione dell’intero capitale per l’acquisto o il tempo risparmiato per gli adempimenti burocratici legati al possesso di un’auto e l’assenza di rischio collegato alla vendita dell’usato, come si legge nella nota stampa.