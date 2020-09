Banco BPM, CDP, Mediocredito e Deutsche Bank concedono finanziamento ad Ambrosi

Banco BPM, CDP, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank hanno concesso a Ambrosi Spa un finanziamento pari a 27,5 milioni di euro in 5 anni per sostenere l’attività di stagionatura delle forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP.

Un pool di banche corre in soccorso dei prodotti Made in Italy del settore agroalimentare. Con un finanziamento di 27,5 milioni di euro ad Ambrosi Spa – eccellenza del settore lattiero caseario italiano – per sostenere l’attività di stagionatura delle forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano DOP, attraverso una linea inventory loan.

Il finanziamento, della durata di 5 anni, è stato concesso da Banco BMP, in qualità di arranger, Cassa Depositi e Prestiti, Mediocredito Centrale e Deutsche Bank. La società si è avvalsa anche della consulenza di Deloitte e, infine, dell’aiuto dello Studio Gattai Minoli Agostinelli di Milano per gli aspetti legali dell’operazione.

L’azienda italiana leader nella produzione lattiero casearia – fondata nel 1942 da Ottorino Ambrosi – è riuscita nel tempo a coniugare qualità produttiva e tradizione, sviluppando allo stesso tempo il proprio business anche sui mercati internazionali. Tanto che i prodotti sono attualmente commercializzati in circa 60 Paesi del mondo, anche grazie alle filiali presenti in USA, Francia e Regno Unito.

L’operazione – si legge in una nota – riguarda una realtà d’eccellenza del settore lattiero-caseario italiano, che opera nel segmento premium del mercato dei formaggi tradizionali: con oltre 400 milioni di euro di fatturato consolidato nel 2019.

“L’operazione di finanziamento, siglata in questo delicato periodo caratterizzato dall’emergenza Covid e finalizzata grazie al contributo delle banche finanziatrici di Cassa Depositi e Prestiti e di Banco BPM, è espressione tangibile di una precisa strategia del Gruppo Ambrosi – ha commentato il Cav. Giuseppe Ambrosi, Presidente della società – volta ad incrementare ulteriormente l’attività di stagionatura a sostegno di una continua crescita del Gruppo, in un settore caratterizzato da lunghi tempi di maturazione dei prodotti nei propri magazzini di stagionatura e dalla presenza di una clientela sempre più attenta alla qualità del prodotto”.