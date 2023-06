Banco Bpm: boom di ordini per il green bond a 5 anni che rende quasi il 6%

Sarà da 750 milioni il green bond a 5 anni collocato da Banco Bpm – Gli ordini, intanto, hanno superato quota 1,3 miliardi – Ma il titolo perde lo 0,83% a Piazza Affari

Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione obbligazionaria green senior non-preferred a 5 anni, richiamabile dal quarto anno, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Le richieste da parte degli investitori istituzionali, secondo quanto si apprende, hanno superato quota 1,3 miliardi di euro. Il taglio minimo dell’obbligazione è di 150 mila euro.

Per quanto riguarda il rendimento, l’elevata domanda ha consentito di restringere lo spread a 280 punti base con un rendimento in area 5,97%, rispetto alle prime indicazioni di rendimento in area 300 punti base sopra il tasso midswap.

In campo per l’operazione un consorzio composto da Banca Akros, Bnp Paribas, Bofa, Citigroup, Hsbc, Santander e Ubs.

Ma la notizia non scalda il mercato. Il titolo di Banco Bpm cede lo 0,83%, a 3,81 euro per 5,77 miliardi di capitalizzazione, in linea con l’andamento del Ftse Mib (-0,15%).