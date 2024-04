Banco Bpm, accordo con Simest per la crescita e l’innovazione digitale delle Pmi

Banco Bpm, intesa con Simest per affiancare le imprese nei loro investimenti in internazionalizzazione e innovazione digitale e sostenibile. Sei linee di finanziamento per una durata massima di 6 anni

Banco Bpm e Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, hanno stipulato un accordo di collaborazione per promuovere e sostenere strategie di crescita e di internazionalizzazione delle imprese italiane. L’obiettivo dell’accordo è quello di supportare le imprese nell’accesso ai finanziamenti agevolati erogati da Simest a valere sul Fondo 394/81, gestito in convenzione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Maeci.

Banco Bpm, cosa prevede l’accordo con Simest

Si tratta di finanziamenti finalizzati ad affiancare le imprese, soprattutto le Pmi, nei loro investimenti in internazionalizzazione e innovazione digitale e sostenibile; le 6 linee di finanziamento hanno una durata massima di 6 anni, di cui 2 di preammortamento, ed è possibile accedere, per alcune tipologie di impresa, ad un contributo a fondo perduto fino al 10%.

Le 6 linee di finanziamento sono rivolte a sostenere l’apertura di nuove strutture commerciali all’estero o il potenziamento di strutture esistenti, la partecipazione a fiere ed eventi di carattere internazionale, la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano all’estero, gli investimenti in transizione digitale ed ecologica, l’ inserimento temporaneo in azienda di figure professionali specializzate (Temporary Manager) per l’avvio di progetti di internazionalizzazione e l’ottenimento di certificazioni di prodotto e sostenibilità, oltre che il ricorso a consulenze per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione.

Banco Bpm, a conferma dell’attenzione nei confronti delle aziende, offrirà anche servizi di assistenza e consulenza per favorire l’accesso alle agevolazioni Simest in tutte le fasi del procedimento agevolativo e potrà finanziare con fondi propri, a condizioni di mercato, una quota parte del programma di investimenti oggetto di agevolazioni.

“La promozione della crescita e della competitività delle imprese” ha dichiarato Massimo Pasquali, responsabile Aziende di Banco Bpm “conferma la costante ricerca di soluzioni in grado di favorire gli investimenti delle Imprese che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico italiano. Scegliere il nostro Istituto vuol dire poter contare su una Banca solida, efficiente, vicina alle Aziende, in grado di accompagnare le Pmi e le Mid Cap nei piani di internazionalizzazione, negli investimenti per estendere il business, nel rafforzamento e nel sostegno a progetti di transizione ecologia”.