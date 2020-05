Banco Bpm, 42mila richieste per prestiti garantiti: già soddisfatta la metà

100mila sono le richieste di moratorie, sospensione rate e finanziamenti. L’ammontare complessivo di capitale sospeso è pari a 2 miliardi di euro. Castagna: “Siamo a buon punto sulle famose erogazioni di prestiti garantiti dallo Stato”

Banco Bpm fornisce i primi dati relativi a moratorie finanziamenti e sospensione rate, operazioni previste dai decreti Cura Italia e Liquidità allo scopo di aiutare imprese e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

Secondo le informazioni fornite, la banca veronese ha lavorato circa 100mila richieste di moratorie, sospensione rate e finanziamenti per un importo complessivo di capitale sospeso pari a 2 miliardi di euro. L’80% delle domande è arrivato dalle imprese. Altre 42mila richieste di finanziamenti garantiti fino a 25mila euro (misura prevista dal decreto Liquidità) sono in lavorazione. Per 27.000 è già stata ottenuta la garanzia di MCC e oltre 23.000 sono state già erogate per un controvalore superiore ai 500 milioni di euro.

Nel corso di una diretta Instagram sull’account del Sole 24 Ore, l’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha confermato: ‘Ci stiamo adoperando e siamo a buon punto sulle famose erogazioni di prestiti garantiti dallo Stato sotto i 25mila euro”. L’erogazione dei finanziamenti, ha spiegato il Ceo, non è stata semplice a causa del bisogno “di doversi raccordare con le procedure del Mediocredito, che comunque usavamo anche prima ma siamo passati da qualche decina al giorno a 3-4 mila al giorno”.

“Ci sono volute un paio di settimane a farci partire – ha aggiunto – ma ora su 40mila richieste le abbiamo processate tutte, erogate 22mila e ottenuto garanzie su 28mila”.

“Si segnala – sottolinea la banca attraverso una nota – che nell’ultima settimana si è registrata una notevole e progressiva accelerazione nella lavorazione e finalizzazione delle pratiche, con erogazioni medie giornaliere per circa 50 milioni di euro”. La previsione è quella di completare l’erogazione dei finanziamenti entro la fine del mese di maggio.