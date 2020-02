Banco Bmp: con Nexi nuovi sportelli ATM personalizzati

La banca lombardo-veneta ha rinnovato l’interfaccia dei propri sportelli bancomat: le operazioni saranno agili, intuitive e si chiuderanno con pochi clic.

Banco BPM sceglie la tecnologia di Nexi per i propri sportelli bancomat. La banca lombardo-veneta ha rinnovato l’interfaccia del proprio parco ATM e da oggi offre ai propri clienti servizi molto più veloci, semplici e disponibili in area self 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Si parte con l’interfaccia rinnovata in metà degli sportelli, ma entro marzo tutto il circuito ATM dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna sarà messo a nuovo, con la tecnologia Nexi.

Questa tecnologia si caratterizza intanto per essere intuitiva, lineare e rapida, in quanto consente di chiudere le operazioni in pochi clic. Permette infatti agli utenti di accedere direttamente ai servizi da loro più utilizzati perché è personalizzata sulle loro abitudini, offrendo la possibilità di effettuare in modo efficace e veloce tutte le operazioni più abituali: dai prelievi di taglio più frequente, anche senza carta, a operazioni come ricariche telefoniche o pagamenti.

Anche i messaggi promozionali proposti dalla Banca attraverso l’ATM potranno essere personalizzati in base ai bisogni e alle operazioni più comuni dei singoli clienti.

“Siamo orgogliosi – ha commentato Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi – che Banco BPM abbia scelto la nostra tecnologia per innovare il proprio parco ATM e offrire così, ai propri clienti, una user experience innovativa e veloce e una serie di servizi di self banking ad alto valore aggiunto. Si tratta di un progetto importante di trasformazione digitale delle filiali che migliora l’esperienza dei clienti, garantisce una maggiore qualità dei servizi offerti e riduce i tempi operativi per la banca e per la sua clientela, oltre a permettere un contenimento dei costi”.

“Stiamo realizzando – ha aggiunto Luca Vanetti, Responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco BPM -, passo dopo passo, un ampio programma di trasformazione digitale e omnicanale per mettere a disposizione dei nostri clienti, privati e imprese, soluzioni sempre più innovative, anche in collaborazione con partner d’eccellenza. Grazie a questo accordo con Nexi, leader di mercato in numerosi segmenti dell’industria finanziaria, ci proponiamo di offrire servizi sempre all’avanguardia, con l’obiettivo prioritario di soddisfare al meglio i bisogni della clientela e massimizzarne l’esperienza d’uso.”