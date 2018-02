Banche Popolari, segnali di crescita nel 2017

Claudia Segre | 2 febbraio 2018, 7:45

Dopo i gridi d'allarme delle grandi banche sugli eccessi dei mercati azionari, il ricalcolo del Pil Usa dell'ultimo trimestre 2017 al 5,4% aumenta le attese di rialzo dei tassi americani, ma Trump ha in tasca due armi per sostenere i mercati per i prossimi sei mesi: ecco come