Banche popolari nel mondo: raccolti 9.700 miliardi

Assopopolari dà i numeri della cooperazione bancaria mondiale: 230 mila istituti, 524 milioni di soci, 820 milioni di clienti, 9.700 miliardi di euro raccolti e 7.700 miliardi di impieghi.

Le banche popolari e il loro ruolo all’interno dell’economia mondiale. Questo il tema al centro dell’analisi sulla Cooperazione Bancaria nel Mondo. Uno studio che traccia una fotografia in numeri dell’intero sistema: 230 mila istituti, 524 milioni di soci, 820 milioni di clienti, 9.700 miliardi di euro raccolti e 7.700 miliardi di impieghi. Cifre che, secondo Assopopolari, assicurano agli istituti in questione “un ruolo e un peso di prima grandezza”.

“Si tratta, infatti – aggiunge l’associazione – di banche, realtà produttive che operano e che sono, a tutti gli effetti, validi esempi per uscire dalla profonda crisi economica e finanziaria che colpisce l’Occidente da quasi vent’anni”.

Il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno, nel presentare la pubblicazione sottolinea “come il livello di attività e la considerazione che la Cooperazione Bancaria gode nel mondo costituisce, oggi in Italia, un utile insegnamento e l’indicazione di una delle vie da percorrere per contribuire a far uscire la nostra economia dal pendolo recessione-stagnazione che continua a non trovare una soluzione”.

Per quanto riguarda l’Europa, gli istituti sono 6.773 con 71 milioni di soci, mentre la raccolta ha raggiungo 4.504 miliardi di euro e gli impieghi hanno raggiunto i 4.450 miliardi.

“La Cooperazione Bancaria risulta avere un peso ed un ruolo economico maggiore principalmente in due aree: l’Europa, dove la fiamma della Cooperazione è nata, e l’Asia, che attualmente rappresenta il continente in cui la crescita economica risulta essere più vivace e dinamica. Entrambi i continenti, insieme, rappresentano quasi il 90 per cento dell’intermediato complessivo della categoria a livello mondiale. Il restante 10% è per gran parte da attribuire all’area del Nord America”, spiega il report.

In Italia, evidenzia lo studio, dal 2008 a oggi, le Banche Popolari hanno erogato alle Pmi 370 miliardi di euro e hanno visto crescere il numero dei clienti a quota 6,1 milioni di unità, un milione in più rispetto a dieci anni prima.