Banche, Intesa è la migliore d’Europa nel rapporto con gli analisti

Intesa Sanpaolo si è aggiudicata l’IR Magazine Award 2021 nella categoria Financials

L’IR Magazine Award 2021, una autorevole rivista specializzata del mondo finanziario, ha scelto la banca italiana Intesa Sanpaolo come migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori. Il premio è conferito annualmente sulla base delle valutazioni espresse da oltre seicento tra analisti e investitori ed è dunque finito quest’anno al team di Investor Relations di Intesa Sanpaolo, che fa parte dell’Area del Chief Financial Officer Stefano Del Punta, ed è guidato da anni da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini.

La banca guidata da Carlo Messina ha dunque vinto nella speciale classifica dei gruppi finanziari, scelta in un lotto di 6 nomi che comprendeva Unicredit, Deutsche Bank, Allianz, BBVA e Zurich. Intesa era candidata anche nella categoria overall (large cap), ma lì a vincere è stato il gruppo farmaceutico danese Novo Nordisk. Tra le premiate nelle varie categorie spuntano anche aziende come Adidas, Nestlé, Iberdrola, Deutsche Post, Vodafone e AstraZeneca.