Banche e assicurazioni: 26 Borse di Studio per il Master Luiss

Ibl Banca e Net insurance insieme per finanziare le borse. Il termine per partecipare al bando scade l’8 gennaio 2021 – Il master in Scienze economiche bancarie, ed assicurative europee durerà sette mesi sotto la direzione di Marcello Messori

L’Università Luiss Guido Carli, in collaborazione con IBL Banca e Net Insurance, ha presentato la nuova edizione del Master di secondo livello in Scienze Economiche, Bancarie ed Assicurative Europee (SEBE), organizzato dalla School of European Political Economy (SEP).

L’obiettivo del Master è quello di approfondire il ruolo delle banche nei sistemi economici europei e l’articolazione dei mercati finanziari, con specifica attenzione alle assicurazioni. Per questo motivo il percorso di studi si concentrerà sugli aspetti strategici operativi e gestionali delle banche e sulle varie caratteristiche del settore assicurativo.

Il corso è suddiviso in tre moduli:

“Politica ed economia monetaria europea”,

“Attività delle aziende di credito e di assicurazione”,

“Organizzazione, Legale, Controllo, Gestione Risorse Umane e Nuovi Scenari”.

Previsti anche 4 giorni di seminari sul tema del bilancio bancario e della financial technology.

Luiss fa sapere che per questa nuova edizione sono disponibili 26 borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione che saranno aperte sia ai laureati in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o Statistica, o lauree affini – in base alla valutazione della direzione del Master – sia ai dipendenti di IBL Banca e di Net Insurance in possesso dei suddetti requisiti accademici.

Nei dettagli, IBL Banca e la Fondazione Vincenzo e Lidia Giordano – intitolata alla memoria del primo Presidente di IBL Banca e a sua moglie Lidia – hanno stanziato 120 mila euro per 20 borse di studio, a cui si aggiungono altre 6 borse di studio per un valore di 36 mila euro finanziate da Net Insurance.

Il master dura sette mesi, 1.600 ore in totale, e consentirà di acquisire 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). Le iscrizioni al bando per le borse di studio si chiuderanno venerdì 8 gennaio 2021. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online della School of European Political Economy della Luiss.

I Direttori di questa seconda edizione sono il Dott. Andrea Battista, amministratore delegato di Net Insurance, il Prof. Oscar Cosentini, consigliere di amministrazione di IBL Banca, e il Prof. Marcello Messori, professore di Economia al Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli e già Direttore della School of European Political Economy.

“Nel post pandemia, il settore bancario europeo, sarà chiamato a svolgere un ruolo cruciale nell’evoluzione dei mercati finanziari. Questo Master contribuisce a preparare figure professionali perché tale processo abbia successo”, ha commentato Marcello Messori, direttore del Master.