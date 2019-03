Banche, da Ifis e Finint terremoto in tre mosse nel Nord Est

Tre sorprese in pochi giorni rivoluzionano la finanza del Nord Est: prima il licenziamento di Giovanni Bossi dalla guida di Banca Ifis, poi la sua successione con Luciano Colombini da Banca Finint e infine la nomina del nuovo timoniere della banca di Enrico Marchi che ha scelto un grande nome della finanza nazionale

Un terremoto così le due banche emergenti del Nord Est – la Banca Ifis e la Banca Finint – non se lo scorderanno mai.

Tutto è cominciato la sera dell’8 marzo quando il presidente di Banca Ifis, Sebastien Fürstenberg – che è il socio di controllo della banca che sta sul Terraglio, al confine tra Venezia e Mestre – ha fatto recapitare una lettera inattesa all’ad, Giovanni Bossi, l’artefice del clamoroso successo di Banca Ifis e della sua specializzazione nel recupero dei crediti deteriorati, comunicandogli a sorpresa che non sarebbe stato inserito nella lista dei candidati al nuovo board che sarà presentata all’assemblea del prossimo 23 aprile. In pratica un siluramento in piena regola che mandava in fumo un matrimonio d’interessi di oltre vent’anni.

Ma non è stata l’unica sorpresa consumata in pochissimi giorni su quei 63 chilometri che dividono Venezia da Conegliano, dove ha sede la Banca Finint del re della finanza del Nord Est, Enrico Marchi. Ieri sera, infatti, Fürstenberg ha reso noto di aver trovato in un batter d’ali il successore di Bossi e di averlo pescato proprio nelle vicinanze di casa: il nuovo ad di Banca Ifis sarà Luciano Colombini, esperto ad di Banca Finint, la banca specializzata nel private e nell’investment banking, nella consulenza finanziaria, nel corporate lending e nella gestione dei patrimoni.

A questo punto era Banca Finint a dover trovare rapidamente un nuovo ad al posto di Colombini ma Marchi – che nella sua vita ha fronteggiato e condotto battaglie finanziarie di ben altro spessore – non è uomo da spaventarsi per così poco e ha cominciato a cercare anche lui nelle vicinanze. Ed ecco la terza sorpresa. Nelle prossime ora verrà annunciata ufficialmente la nuova nomina alla guida di Banca Finint e sicuramente non sarà un carneade ma un pezzo da novanta della finanza non solo del Nord Est ma nazionale.