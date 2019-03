Banche: alt alla Commissione d’inchiesta, Panetta Dg di Bankitalia

Fabio Panetta è il nuovo Direttore Generale della Banca d’Italia Franco – Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli le new entry nel Direttorio – Forti perplessità del Quirinale sulla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche voluta da Cinque Stelle e Lega che rischia solo di screditare l’intero sistema bancario italiano

Il Qurinale ha mille dubbi sull’opportunità di istituire una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha ancora deciso se firmare o no la legge che la istituisce e per questo ha convocato i due presidenti delle Camere, Elisabetta Casellati e Maurizio Fico.

Le ragioni dei dubbi del Colle sulla Commissione d’inchiesta, voluta da Cinque Stelle e Lega per mettere sotto accusa il sistema bancario, sono note e affondano le loro radici nella storia parlamentare che ha finora riservato le Commissioni d’inchiesta, che hanno gli stessi poteri della magistratura e quindi anche quello di arrestare seduta stante un teste considerato reticente, solo a fenomeni malavitosi come la mafia o il terrorismo. Istituire una Commissione d’inchiesta sulle banche, dopo che nella scorsa legislatura si è tenuta una Commissione parlamentare d’indagine, potrebbe screditare l’intero sistema bancario insinuando il dubbio che i loro siano stati o siano indiscriminatamente comportamenti truffaldini, scorretti e lesivi dei diritti dei risparmiatori e dei cittadini. A rinforzare questi dubbi c’è anche la preccupazione che la Commissione, nelle intenzioni di Cinque Stelle e Lega, venga usata non per individuare eventuali difetti delle banche ma per processarle e metterle alla berlina con ricadute pesantissime anche sui corsi azionari e sulla credibilità del sistema bancario italiano a livello internazionale.

L’idea, lanciata dal vicepremier grillino Luigi Di Maio, di affidare la presidenza della Commissione d’inchiesta a un personaggio come Pierluigi Paragone, l’ex conduttore televisivo della “Gabbia”, accentua le perplessità del Colle che, se alla fine dovesse dare il via libera alla legge istitituva della Commissione, lo farà accompagnandola da severi moniti e precise richieste di responsabilità.

Mentre la Commissione d’inchiesta apre un nuovo fronte dialettico tra il Governo e il Quirinale, ieri la Bankitalia ha avviato il rinnovo del Direttorio dopo mesi di ingerenze del Governo nelle nomine della banca centrale. Dopo la rinuncia di Salvatore Rossi “per senso di responsabilità” a un secondo mandato, il Consiglio superiore della banca centrale ha proposto, su iniziativa del Governatore Ignazio Visco, la promozione di Fabio Panetta, già vicedirettore, a nuovo Direttore Generale dell’istituto di Via Nazionale.

Nel Direttorio entrano anche due nuove figure e cioè l’ex Ragioniere Generale dello Stato, Daniele Franco, e l’avvocato Alessandra Perrazzelli, già alla guida di Barclays Italia e attualmente vicepresidente di Assolombarda.

Ora le proposte dlla Banca d’Italia per il nuovo Direttorio passano all’esame del Consiglio dei ministri che deve esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante prima di trasmettere il decreto di nomine al vaglio definitivo e deciviso del Presidente della Repubblica ma è molto probabile che, dopo l’uscita di scena di un Direttore Generale di sicura indipendenza e competenza come Salvatore Rossi, leghisti e grillini diano il loro consenso alla reclamata “discontinuità” di Via Nazionale.