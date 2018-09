Banche, Abi: sofferenze ai minimi dal 2011. Crescono mutui e prestiti

Il nuovo report Abi stima le sofferenze nette nel mese di luglio a 40,1 miliardi, in forte diminuzione sul mese precedente e sul 2015, anno in cui hanno raggiunto il livello massimo a 88,8 miliardi. Mercato dei mutui in crescita del 2,2% e quello dei prestiti alla clientela vale 1.734 miliardi

Può essere considerato rientrato l’allarme sui crediti deteriorati che ha interessato il sistema bancario italiano. Almeno secondo la stima mensile dell’Associazione Bancaria Italiana per cui la situazione è in netto miglioramento: le sofferenze nette a luglio si sono attestate a 40,1 miliardi, valore in calo di oltre 2,6 miliardi rispetto al mese precedente e in marcata flessione rispetto al dato di dicembre 2016, pari a 46,7 miliardi.

Confrontato con il livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015, pari allora a 88,8 miliardi, la riduzione dei crediti è di ben 48,7 miliardi, cioè inferiore di oltre il 54,8 per cento.

Il Vice direttore generale, Gianfranco Torriero, nel commentare il rapporto alla stampa ha sottolineato la rilevanza del dato storico: “Il rapporto tra sofferenze nette e impieghi è sceso al 2,32%, il livello più basso dal maggio del 2011”, anno della crisi del debito sovrano.

Per quanto riguarda i prestiti alla clientela erogati dalle banche, ad agosto il loro ammontare era pari a 1.734 miliardi, superiore di circa 21 miliardi, a quello complessivo della raccolta da clientela, che è risultata pari a 1.713 miliardi.

Ad agosto 2018, i tassi di interesse applicati ai prestiti alla clientela si collocano sui minimi storici: il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,59%, minimo storico rispetto al 2,60% del mese precedente e il 6,18% precedente alla crisi a fine 2007. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è risultato pari a 1,88%, cresciuto rispetto all’1,79% di luglio 2018 e molto in flessione sul 5,72% di fine 2007. Sul totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è risultato pari a 1,51%.

Sul fronte della raccolta, i depositi sono aumentati ad agosto 2018 – secondo le stime del report di Abi – di circa 56,7 miliardi rispetto a un anno prima, registrando un incremento del +4%, mentre si conferma la diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, per quasi 52,3 miliardi in valore assoluto negli ultimi 12 mesi, con il -17,2%. Ad agosto il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela è stato pari in Italia a 0,73%. Lo spread fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie permane in Italia, scrive l’Abi, su livelli particolarmente bassi: 186 punti base ad agosto da 187 punti base il mese precedente, mentre era oltre 300 prima della crisi.

Sulla base degli ultimi dati relativi a luglio 2018, si conferma anche la crescita del mercato dei mutui, per cui l’ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie registra una variazione positiva di +2,2% su base annua.