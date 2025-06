Banca Ifis: adesioni all’Opas su Illimity toccano il 21,6%, aderisce Andrea Pignataro

Nella giornata di mercoledì sono state presentate 7.982.056 richieste di adesione all’opas di Banca Ifis su Illimity. L’opas raggiunge il 21,59%. Ad aderire sarebbe stato Pignataro con il suo 9,49%

Salgono le adesioni all’Opas lanciata da Banca Ifis su Illimity e il merito dovrebbe essere di Andrea Pignataro che, secondo le indiscrezioni, mercoledì 11 giugno, avrebbe aderito all’offerta pubblica di acquisto e scambio, con il suo 9,49% del capitale.

Banca Ifis: adesioni all’opas su Illimity al 21,6% del capitale

Nella giornata di mercoledì sono state presentate 7.982.056 richieste di adesione all’opas di Banca Ifis su Illimity. Complessivamente le richieste di adesione hanno dunque raggiunto quota 18.152.635 azioni, pari al 21,59% delle azioni oggetto dell’offerta.

L’opas è iniziata il 19 maggio 2025 e terminerà il 27 giugno 2025. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Illimity Bank acquistate sul mercato nei giorni 26 e 27 giugno 2025 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Pignataro aderisce all’opas di Banca Ifis

Dietro lo scatto di ieri ci sarebbe Andrea Pignataro che, secondo fonti finanziarie, avrebbe portato in adesione il suo 9,49% del capitale di Illimity detenuto attraverso FermIon Investment Group.

Il Sì di Pignataro arriva tra l’altro dopo l’adesione di Banca Sella Holding, altro socio forte di Illimity con una quota del 10%.

L’obiettivo di Banca Ifis è quello di raggiungere il 66,7% del capitale di Illimity, per poi procedere con la fusione. Una volontà ribadita la scorsa settimana dalla famiglia Fürstenberg, azionista di controllo con il 50,64% di Banca Ifis: “Ribadiamo la bontà del razionale strategico rappresentato al mercato”, si legge in una nota si conferma che l’opas “è guidata da una logica industriale in grado di esprimere significative economie di scala” e che, a regime, porterà “sinergie complessive annue per 75 milioni lordi”.