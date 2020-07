Banca Generali sempre più green: 3,3 miliardi di masse sostenibili

A un anno e mezzo dal lancio del progetto di investimenti Esg, le masse sostenibili di Banca Generali superano i 3,3 miliardi di euro. Il vicedirettore generale Ragaini spiega: “La sostenibilità non è marketing, ma una scelta ben precisa”.

Banca Generali sempre più sostenibile. A un anno e mezzo dal lancio del proprio programma di investimenti Esg in cui si associano gli obiettivi Onu agli strumenti Esg, la banca guidata da Gian Maria Mossa ha già raggiunto i target inizialmente prefissati per il 2021. Le masse in gestione in questo tipo di soluzioni si attestano infatti a 3,3 miliardi di euro, pari al 12% delle masse totali e superiori quindi al traguardo del 10% previsto. Stupisce anche il numero di soluzioni firmate Esg collocate: ad oggi, infatti, la Banca private ha in portafoglio oltre 200 strumenti, un dato che la proietta ai vertici del settore in Italia per questa speciale tipologia di soluzioni.

Entrando nel dettaglio dei numeri registrati dalla Banca si evince come, attraverso i propri investimenti, la clientela di Banca Generali abbia contribuito al raggiungimento di importanti risultati come ad esempio il risparmio di 642 milioni di kg di anidride carbonica e 178 miliardi di litri d’acqua, ma anche la fornitura di cure per 39mila pazienti e la distribuzione di 960mila pasti biologici ai bisognosi.

“I numeri dimostrano come la sostenibilità negli investimenti non sia una trovata marketing ma una scelta consapevole ben precisa che coniuga i benefici per il portafogli a quelli per la comunità in cui viviamo. La pandemia e il conseguente crollo dei mercati di inizio marzo hanno inoltre dimostrato come le soluzioni di investimento Esg abbiano un maggior grado di resistenza agli scossoni dei mercati. Siamo convinti che la strada tracciata sia quella giusta e siamo intenzionati a proseguirla con forza” commenta Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali.

Analizzando i numeri della propria clientela, Banca Generali ha individuato alcuni trend ben precisi. Le soluzioni maggiormente richieste dai risparmiatori si collocano infatti nell’area di 3 SDGs ben precisi: quello legato al sostegno all’economia (obiettivo numero 9), quello dedicato all’impegno per il clima (obiettivo numero 13) e quello per lo sviluppo di soluzioni per l’energia pulita (obiettivo numero 7).

Dallo scorso mese di marzo, Banca Generali ha inoltre registrato un forte incremento della richiesta di soluzioni che rispondano alla necessità di tutela della salute e del benessere (obiettivo numero 3). Una richiesta sicuramente spinta dalla pandemia da Covid-19 ma che, in ogni caso, ha contribuito a dar ulteriore linfa a una gamma di strumenti che, in un futuro ormai prossimo, rappresenterà la componente core di qualunque portafogli di investimento.