Banca Generali: la raccolta batte il 2019, malgrado Covid

A luglio risultato positivo per 578 milioni: un dato in crescita rispetto a giugno, che porta il totale da inizio anno a 3,34 miliardi

A luglio Banca Generali ha messo a segno una raccolta netta positiva per 528 milioni di euro: il dato è in crescita rispetto ai 509 milioni registrati a giugno e porta il totale da inizio anno a quota 3,34 miliardi. In questo modo, l’istituto ha superato “i livelli dell’anno scorso, nonostante il contesto straordinario legato a Covid-19”, si legge in una nota.

Nel dettaglio, a luglio “sono state molto richieste la Sicav lussemburghese Lux Im (110 milioni nel mese, 1,2 miliardi da inizio anno) e i contenitori finanziari Bg Solution (57 milioni nel mese) per il profilo di personalizzazione”.

Inoltre, la raccolta nei prodotti assicurativi è risultata “particolarmente sostenuta”, sia a livello di contenitori assicurativi Bg Stile Libero e Lux Protection Life (118 milioni nel mese, 475 milioni da inizio anno) che di polizze tradizionali (141 milioni nel mese, 294 milioni da inizio anno).

Nell’ambito dell’amministrato, sono stati emessi 50 milioni di prodotti strutturati e cartolarizzazioni per un totale di 607 milioni da inizio anno. Infine le masse in consulenza evoluta (Bgpa) hanno segnalato un ulteriore crescita, raggiungendo i 5,27 miliardi, in crescita di 150 milioni rispetto a giugno.

Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali, spiega che “il mese di luglio conferma il trend molto positivo di raccolta di quest’anno, con un dato superiore alla media mensile del 2020 e in forte crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Il manager sottolinea inoltre che “la piattaforma lussemburghese Lux Im e tutte le soluzioni contenitore hanno contribuito per i due terzi della raccolta gestita”.