Banca Generali: ecco come si innova il private banking

Nasce un nuovo laboratorio dedicato al mondo del private

banking dove sviluppare innovazione nelle soluzioni di

investimento, wealth management, col contributo del Fintech.

Uno spazio interamente dedicato all’innovazione, per offrire al mondo del private banking nuove soluzioni tecnologiche sia per arricchire la piattaforma di lavoro dei private banker, sia per studiare nuovi prodotti da offrire ai clienti. E’ con questo obiettivo che Banca Generali ha aperto a Milano, in pieno centro, di fianco allo storico stabile del Gruppo Generali di Corso Italia, il “BG Training & Innovation Hub”: “Uno spazio con un approccio open – ha spiegato l’Ad di Banca Generali Gian Maria Mossa -, aperto allo scambio di idee, perché aprirsi all’innovazione significa aprirsi al mercato”.

L’Hub diventerà un’area di social working digital dove lavorare in team e confrontarsi sulle tematiche legate al fintech e agli investimenti: la nuova “casa” per i circa 200 private banker della banca del Leone di Trieste. Uno spazio dove saranno organizzate oltre 250 iniziative l’anno, oltre 30 corsi di formazione (per quasi 2.000 ore) e dove si incontreranno complessivamente – secondo quanto ritiene Banca Generali – più di 150.000 persone tra private banker, startup, imprenditori, ricercatori, clienti e chiunque possa avere un contributo da dare.

Concepito come un laboratorio per sondare nuove proposte nella sfera del private banking, l’Hub sarà anche la culla dove concepire i nuovi strumenti legati al contributo degli investimenti verso l’economia reale nel distintivo progetto BG4Real che prenderà il via dall’inizio del secondo trimestre. La sfida infatti è sia quella di migliorare il livello tecnologico della proposta, “come abbiamo già fatto lanciando BG Saxo, in collaborazione con Saxo”, spiega Mossa, sia quella di utilizzare l’innovazione per lanciare nuovi prodotti, sempre in partnership con altre compagnie di asset management.

“L’evoluzione del fintech – ha commentato Mossa – e le dinamiche dei mercati a tassi zero stanno accelerando la rivoluzione dell’offerta nel mondo del risparmio e del private Banking. Per questo crediamo sia prioritario investire in modo ancor più significativo su ciò che rende unico e distintivo il successo del nostro modello di private banking: la qualità delle persone. Con questo Training & Innovation Hub abbiamo voluto creare un luogo dedicato non solo alla formazione delle competenze, ma soprattutto alla condivisione e al confronto delle esperienze con tutti quei partner che arricchiscono ogni giorno gli strumenti e la nostra offerta alla clientela”.

“Come Hub private ricerchiamo e sviluppiamo innovazione nell’offerta dedicata alla protezione patrimoniale, nella pianificazione finanziaria così come nel wealth management, affidandoci alla collaborazione con prestigiosi partner internazionali e a piattaforme fintech in continua evoluzione. Crediamo che dall’esperienza dei nostri banker e dalle best practice di start up e modelli tecnologici all’avanguardia possa scaturire innovazione portando valore aggiunto alla relazione di fiducia: consulente-cliente”, ha concluso l’Ad di Banca Generali.