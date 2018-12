Banca Generali: a novembre raccolta positiva per 205 milioni

Carlo Musilli | 12 dicembre 2018, 6:27

In questa terza guida dedicata ai due tributi sulla casa parliamo di come si compila (casella per casella) la "Sezione Imu e altri tributi locali" del modello F24 - Vediamo anche quali sono i codici tributo da utilizzare e come scegliere fra F24 cartaceo e telematico